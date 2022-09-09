Сямынь нацелен стать плацдармом для сотрудничества БРИКС

Прибрежный город Сямынь в провинции Фуцзянь на востоке Китая открыл новые горизонты и реализовал новые инициативы в стремлении стать примером практического сотрудничества в сфере новой промышленной революции между странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

В сентябре 2017 года в Сямыне прошел саммит БРИКС, а в сентябре 2021 года в городе был основан Инновационный центр партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции, что способствовало углублению сотрудничества между Сямынем и странами БРИКС. Создание инновационного центра БРИКС стало важной исторической возможностью для Сямыня достичь более высокого уровня открытости для внешнего мира.

Как предполагается, этот инновационный центр, служащий основой для развития сотрудничества в рамках БРИКС, поможет развивающимся странам использовать возможности, появившиеся в результате четвертой промышленной революции. Сямынь также планирует использовать инновационный центр, чтобы помочь городу стать ядром сети БРИКС.

В рамках 14-го пятилетнего плана (2021-25 гг.) Фуцзянь планирует ускорить развитие Инновационного центра партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции и углубить сотрудничество со странами БРИКС и БРИКС+ в таких областях, как цифровизация, индустриализация, инновационное развитие и инвестиции, а также подготовка кадров и разработка проектов.

Сямынь также активно откликнулся на призыв центрального правительства содействовать развитию Инновационного центра партнерства стран БРИКС по вопросам новой промышленной революции на основе высоких стандартов. Были также предприняты усилия по углублению сотрудничества со странами БРИКС, и в городе был разработан ряд новых связанных с этим проектов. Все они, как ожидается, помогут Сямыню превратить инновационный центр в платформу для углубления прагматического сотрудничества между странами БРИКС.

С момента основания инновационного центра два года назад подготовку прошли более 120 тысяч сотрудников из 28 стран и было инициировано более 100 демонстрационных проектов БРИКС.

Сотрудничество БРИКС принесло городу Сямынь большую пользу. Согласно официальным данным, в первые семь месяцев текущего года объем внешней торговли города со странами БРИКС достиг 47,9 млрд юаней (7 млрд долларов), увеличившись на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 9,1% от общего объема внешней торговли города.