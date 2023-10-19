Сына Стаса Намина убил сводный брат

30-летний Артём Микоян и его бабушка, 85-летняя Полина Ткаченко, зверски убиты в своем доме в подмосковной деревне Крюково. Артём — сын легендарного Стаса Намина, а Полина Ткаченко — его бывшая теща. О происшествии сообщает управление СК по Московской области. Погибших обнаружили с колото-резаными ранами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК (убийство двух или более лиц).

Подозреваемый уже задержан — им оказался родственник убитых, сводный брат Артёма Микояна Роман Новиков (Ткаченко), сын от прежнего брака бывшей жены Стаса Намина Галины. Он никогда не был приемным сыном Стаса Намина, но самовольно поменял фамилию на Микоян и отчество на Анастасович, чтобы все его считали сыном Намина. Причиной убийства могли стать споры из-за продажи дома. Источник Shot сообщил, что на допросе Роман признался, что якобы напал на бабушку и младшего брата, когда те стали просить его «перестать употреблять наркотики и тусоваться».

Как сообщила пресс-служба Центра Стаса Намина, Роман Новиков не был приемным сыном музыканта.

— Это сын от первого брака бывшей жены Стаса Намина Галины Ткаченко (Новиковой), с которой они разведены уже больше 15 лет. Роман самовольно поменял фамилию на Микоян и изменил отчество на Анастасович, как будто он сын Стаса Намина. В действительности он никогда не был усыновлен и с детства отличался жестокостью и низостью поступков. Регулярно попадал в криминальные истории, привлекался к суду за неумышленное убийство и несколько лет назад был задержан по подозрению в убийстве. Роман Новиков всегда был склонен к азартным играм и наркотикам, нигде всерьез не работал и отличался жестокостью и низостью поступков, высокомерием и ненавистью к людям.

Стас Намин много лет не общался с Галиной Ткаченко и Романом Новиковым, поскольку «категорически не одобрял его образ жизни и моральные принципы».

Погибший Артём Микоян, великолепно образованный (закончил Нью-Йоркский университет по специальности «кинорежиссура», прошел практику в компании Трайбека у Роберта Де Ниро, вернулся в Россию и работал по специальности в Москве, снял несколько документальных фильмов), интеллигентный и воспитанный, в силу присущей ему доброты жалел маргинального сводного брата и не прерывал с ним связь.