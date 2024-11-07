Т-Банк рассказал о новой экосистеме для автомобилистов «Сфера Авто»

Т-Банк сообщил о начале работы экосистемы «Сфера Авто». «Сфера Авто», сосредоточившая все услуги в одном месте, позволила отказаться от необходимости посещать несколько приложений. Подобные экосистемы формируются для автомобилистов крупнейшими банками и ИТ-организациями.

Представители компании считают, что запуск «Сферы Авто» отражает новый подход, который Т-Банк планирует развивать во взаимодействии с клиентами в ближайшие годы — продукты и услуги теперь будут строиться вокруг конкретных сфер жизни человека и образовывать мини-экосистемы соответствующих сервисов. Миссия Т-Банка — быть навигатором в выборе для клиента и находить для него наиболее подходящий и лучший вариант в разных сферах его трат, говорят представители пресс-службы банка.

Приложение содержит специальный раздел, в котором представлена информация об автомобиле в полном объеме: клиенты смогут решить все основные вопросы по обслуживанию машины — оплатить штрафы, проезд по платной дороге, оформить страховку и онлайн записаться на ТО и ремонт. А также — заправить авто через специальный сервис на ближайшей АЗС и получить кешбэк от партнера.