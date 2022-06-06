TADAIMATECH предложила решение с технологией дополненной реальности для выставки «Водный мир — глазами детей»

Сегодня все больше в нашу жизнь входят цифровые технологии. Одной из самых перспективных технологий является дополненная реальность, которую используют в разных отраслях бизнеса, начиная с игровой индустрии и заканчивая медициной.

Часто технологию дополненной реальности путают с виртуальной. Но, если виртуальная реальность состоит из нереальных, созданных в программе, объектов, то в дополненной реальности виртуальные объекты в восприятии пользователя становятся частью реальной окружающей картины мира. Вроде все просто, но на деле реализация данной технологии – целое искусство, создать которое под силу не каждому.

Среди тех, кто успешно справляется с этой задачей – компания ООО «TADAIMATECH», занимающаяся цифровыми трансформациями для бизнеса. Уже сегодня в активе компании более 100 выполненных проектов для бизнеса и государственных организаций. «Наша компания работает в области цифровых технологий и разрабатывает решения виртуальной и дополненной реальности, системы автоматизации и геймификации бизнеса, приложения для IOS и Android, уникальные сайты и т.д.», – говорит Леонид Орещенко, продюсер цифровых бизнес-решений TADAIMATECH. – Наша задача заключается в том, чтобы помогать бизнесу и государственным организациям эффективно выстраивать работу и коммуникации в цифровую эпоху. И сегодня одно из приоритетных направлений – дополненная реальность. Данную технологию можно использовать в таких сферах, как: образование, искусство, здравоохранение, недвижимость и во многих других».

Так, компания ООО «TADAIMATECH» стала цифровым партнером выставки детских рисунков «Водный мир – глазами детей», которая пройдет с 1 по 7 июня на территории фудмолла «Депо. Москва». Выставка приурочена к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. В рамках мероприятия будут представлены работы юных художников старше 8 лет. Название выставки выбрано неслучайно, ведь главная цель – обратить внимание на проблематику сохранности такого бесценного ресурса, как вода.

Специально для этой выставки TADAIMATECH разработала решение с использованием технологии дополненной реальности, благодаря которой работы юных художников будут оживать на ТВ-экране во время награждения победителей. Работает данное решение очень просто. Владельцам iPad и iPhone надо сделать следующее: включить камеру и навести её на QR-код картины, открыть приложение для отображения дополненной реальности и разрешить ему доступ к камере, навести повторно камеру на QR-код и потом на картину, а затем наслаждаться живыми картинами. Владельцам смартфонов и планшетов на Android нужно: отсканировать QR-код картины любым приложением-сканером, запустить в Google Play приложение для отображения дополненной реальности и разрешить ему снимать фото и видео на камеру, навести повторно камеру на QR-код и потом на картину, все – любуйтесь живыми работами детей.

TADAIMATECH имеет опыт разработки цифровых решений не только в сфере искусства и образования, но и в других областях.

«Наша компания разрабатывает также решения с использованием технологии дополнительной реальности для обучения персонала, маркетплейсов, – рассказывает Леонид Орещенко, продюсер цифровых бизнес-решений TADAIMATECH. — Например, для одного крупного стекольного завода нашими специалистами был создан виртуальный симулятор адаптации и обучения сотрудников. Решение разрабатывалось как удаленная экскурсия гостей завода и удаленное обучение сотрудников технике безопасности на заводе с помощью шлема виртуальной реальности и ручных контроллеров. Завод был смоделирован настолько точно, что это позволило передать максимальное погружение в процессы производства. Вот ещё один кейс – прототип маркетплейса для дизайнеров интерьера с дополненной реальностью. Приложение разрабатывалось в рамках MVP модели крупного маркетплейса дизайнерской мебели, позволяющее в реальном времени примерить любой образец мебели к существующему интерьеру квартиры или дома клиента. То есть в каждой отрасли можно придумать классную фишку с использованием технологии дополненной реальности, позволяющей создавать «вау-эффект» для поддержания лояльности сотрудников, клиентов, а также привлечения целевой аудитории к продуктам или услугам компании».

У всех желающих внедрить технологию дополненной реальности в свой бизнес есть возможность пообщаться с Леонидом Орещенко, представителем компании TADAIMATECH на открытии выставки «Водный мир – глазами детей», где можно будет обсудить возможные варианты сотрудничества.