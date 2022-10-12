Таиланд проводит форум АТЭС 2022 для восстановления связей и расширения возможностей

Таиланд удостоен огромной чести принимать у себя в ноябре 2022 года форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, или АТЭС. Эта роль дает Таиланду большие возможности и накладывает на страну немалую ответственность ввиду неизменной важности АТЭС, а также уникального контекста этого года.

Форум АТЭС был создан в 1989 году при участии Таиланда в качестве одной из стран-основательниц. С тех пор состав этого важного форума по вопросам экономического сотрудничества расширился и теперь включает 21 ведущую экономику Азиатско-Тихоокеанского региона.

На протяжении десятилетий основным назначением АТЭС остается содействие региональной экономической интеграции. В настоящее время в странах АТЭС проживает более 2,8 млрд человек с совокупным ВВП, превышающим 53 трлн долларов США, что составляет более половины мирового ВВП и мировой торговли.

Таиланд, хозяин первого форума АТЭС после смягчения пандемии COVID-19, заявил тему «Открытость. Связи. Баланс». Она указывает на те ключевые результаты, которые предполагается достичь, а именно: открытие региона для новых возможностей, объединение во всех измерениях и содействие достижению равновесия во всех аспектах.

Страны АТЭС, представляющие 21 экономику региона, ежегодно используют это совещание для обсуждения путей содействия торговому и экономическому прогрессу в целом ряде аспектов, что принесет особую пользу в этом году в связи с необходимостью восстановления связей, выявления новых возможностей для роста и повышения стойкости перед лицом новых проблем.

К числу инициатив, осуществляемых Таиландом в соответствии с этими целями, относятся: оживление диалога по вопросу о Зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе (FTAAP) с учетом уроков пандемии COVID-19, создание целевой группы по координации безопасного и беспрепятственного возобновления трансграничных перевозок и обеспечения утверждения Бангкокских целей в отношении зеленой экономики замкнутого цикла (BCG) в качестве документа на уровне лидеров стран, подтверждающего приверженность АТЭС принципам экологичной экономики.

Кроме того, в этом году Таиланд уделил внимание поддержке цифровых технологий и инноваций в целях развития человеческого потенциала, расширению доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП), расширению прав и возможностей женщин за счет более широкого участия в экономической жизни и поддержке устойчивого туризма.

После спада вследствие пандемии COVID-19 страны АТЭС в 2022 году стремятся не только оживить свою экономику, но и стать сильнее и лучше подготовленными к достижению долгосрочного процветания. Выступая в качестве принимающей стороны, Таиланд сможет продемонстрировать свои возможности в качестве одного из учредителей форума.

Неделя лидеров экономик АТЭС пройдет с 14 по 19 ноября 2022 года, а встреча лидеров экономик стран АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в Бангкоке. Перед основной встречей состоится ряд встреч, включая заключительное совещание высокопоставленных должностных лиц АТЭС, а также совещание министров стран АТЭС, в котором примут участие министры торговли и министры иностранных дел.