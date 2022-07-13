Так работает карма: проблемы Уимблдона после бойкота россиян

Бана действующих российских и белорусских спортсменов Уимблдону оказалось недостаточно: на прошедшем 3 июля мероприятии в честь столетия Центрального корта не было заслуженного ветерана мирового тенниса россиянки Марии Шараповой. На резонные вопросы прессы руководство Уимблдона заявило, что это связано не с ее национальностью, а с мерами антиковидной безопасности — на празднование были приглашены только те, кто уже присутствовал на турнире или был недалеко от Лондона, кроме того, сама Мария сейчас в ожидании ребенка. Трогательная забота не была оценена общественностью, поскольку в эту теорию явно не вписывается то, что в ролик о победителях турнира не была включена победа 17-летней Шараповой над Сереной Уильямс в финале 2004 года.

В то, что спорт вне политики не верят даже последние романтики. Уимблдон — это частный клуб, за которым стоят реальные владельцы. И теперь этим владельцам придется решать проблемы, которые появились у турнира после бойкота россиян и белорусов.

По данным Sportsmail, WTA оштрафовал Всеанглийский клуб и ассоциацию лаунд-тенниса на общую сумму 1 млн долларов. Конечно, для такого турнира как Уимблдон сумма штрафа незначительна, но важен сам прецедент. WTA не побоялась не просто встать на защиту спортсменов, но и довести дело до суда, несмотря на жесткую критику в том числе, и от политиков. Министр культуры Великобритании Надин Доррис уже выступила с соответствующим заявлением: “С февраля подавляющее большинство международного спортивного сообщества объединилось в знак солидарности. К сожалению, ATP и WTA решили остаться изгоями. LTA и Уимблдон следует похвалить за их стремление сделать Россию международным спортивным изгоем и за то, что они делают то, что правильно в нынешних обстоятельствах.” Заручившись поддержкой правительства Уимблдон собирается подавать на апелляцию, но процесс обещает быть долгим — согласно решению, подать ее можно только после полной выплаты штрафа, а само заявление защиты будет рассматривать все то же руководство WTA.

Чтобы заполнить турнирную таблицу, опустевшую без российских и белорусских спортсменов, Уимблдон объявил рекордный призовой фонд в 40 млн фунтов стерлингов. Такие траты не остались незамеченными для общего бюджета турнира — спортсмены жалуются на плохое покрытие, многочисленные нарушения антиковидных ограничений, которые еще действуют в Британии, а также ползут слухи о массовых сокращениях штата. Жалуются и болельщики — большой призовой фонд привлек спортсменов, но все они не самого высокого уровня. И, если в мужском турнире еще остались великие спортсмены, то в женском из топ-20 идёт дальше лишь четверка, а дальше — одни ноунеймы. С другой стороны, от неизвестных спортсменов не знаешь чего ожидать. Несмотря на отсутствие наших теннисистов, российский букмекер “1xСтавка” отмечает высокую заинтересованность к турниру: зрители выбирают сразу несколько возможных событий на корте, объединяя их единой ставкой, и выигрывают от этого чаще. При этом, по данным The Times, живая посещаемость турнира резко сократилась — в первые четыре дня стадион посетили всего 153,1 тыс. человек. А вы смотрите этот Уимблдон?