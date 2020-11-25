Takara Belmont рассказала о технологии «Hair Medulla Care» на Конгрессе IFSCC 2020

Компания Takara Belmont Corporation (далее — «Takara Belmont») разработала новую технологию для анализа волос, что привело к обнаружению структурных изменений в медуле — центральной части волоса, ранее остававшейся в основном невидимой для исследователей. В результате компания разработала новую систему ухода за волосами, получившую название «Hair Medulla Care» («Уход за сердцевиной волос»), которая украшает волосы за счет реконструкции их мозгового вещества. В перспективе компания Takara Belmont будет опираться на полученные выводы для углубления научных знаний о медуле с целью применения результатов исследований для разработки новых средств для ухода за волосами.

Результаты исследования были подобраны для престижной презентации в виде устного доклада на 31-м Конгрессе IFSCC 2020 в Иокогаме — научной конференции Международной федерации обществ химиков-косметологов, проходившей в режиме онлайн с 21 по 30 октября 2020 года.

Структура волос, как правило, разделена на три области: кутикулу снаружи, кортекс и сердцевину (медулу). Волосы представляют собой область косметологических исследований, в которой еще многое предстоит найти и, в частности, очень мало известно о детальной структуре и функциональных свойствах медулы. Для раскрытия своих секретов косметическая лаборатория компании Takara Belmont разработала новую технологию секционирования волос для непосредственного наблюдения за их внутренней структурой с целью детального анализа медулы. Ключевой особенностью этой технологии является разработанный компанией Takara Belmont оригинальный метод продольного разрезания волос, являющийся одним из первых в отрасли.

С помощью этой технологии секционирования волос было установлено, что существуют два типа медулы: «черная медула», в которой рассеивается свет, а внутренняя часть представляется черной и нечеткой, и «белая медула», рассеивающая меньше света, благодаря чему она выглядит белой и четкой. Белая медула имеет более плотную внутреннюю волокнистую структуру и более чем вдвое меньше пор по сравнению с черной медулой. Основываясь на этих знаниях, компания TakaraBelmont успешно разработала технологию Hair Medulla Care, с помощью которой производится заполнение пористой черной медулы, переводящее ее в состояние, аналогичное белой медуле, с последующим сохранением этого состояния. Например, самые белые и наиболее различимые серые образцы волос, взятые у японских жителей, характеризовались большим количеством черной медулы. После того как специалисты компании обработали эти серые волосы с использованием технологии Hair Medulla Care, они смогли убедиться в том, что их прозрачность повысилась и они приняли более привлекательный вид, что, по прогнозам компании, будет способствовать развитию индустрии красоты.

Председатель правления и генеральный директор компании Takara Belmont Хидетака Иосикава (Hidetaka Yoshikawa) заявил следующее: «Я чрезвычайно рад тому, что наш научно-исследовательский институт смог сообщить о таких результатах первым в мире. Я считаю это важнейшим открытием для ускорения исследований человеческих волос. В перспективе я намереваюсь внести свой вклад в индустрию красоты и общество в целом путем развития косметологии, с тем чтобы многие люди из всех слоев общества могли иметь красивые волосы».

Компания Takara Belmont продолжит исследование технологии Hair Medulla Care, а также изучение различных патологий, связанных с волосами, в целях ускорения исследований медулы и применения их результатов в производстве средств для ухода. В перспективе компания Takara Belmont будет создавать новые технологии и новые ценности, применять их к товарам и услугам и распространять надежду на обретение красоты, реагируя на беспокойства людей по всему миру, связанные с состоянием волос, и стремясь к достижению их идеального состояния у каждого человека и максимально эффективному использованию потенциала данного исследования.