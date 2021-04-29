Тариф «Благотворительный»: совместный проект GETT и БФ «Дом Роналда Макдоналда»

Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда» начинает сотрудничество с международным сервисом для вызова такси и доставки Gett. В рамках проекта Gett обеспечит бесплатными поездками на такси подопечных Фонда, а также предоставит любому пассажиру возможность сделать пожертвование, не выходя из машины.

Собранные средства будут направлены на строительство «Дома Роналда Макдоналда» — бесплатной семейной гостиницы на территории Детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой в Москве. Это основной проект Фонда, направленный на то, чтобы дети, проходящие длительное лечение в больнице, могли не разлучаться с родителями.

В данный момент в России работает один «Дом Роналда Макдоналда» — в ДРКБ Минздрава Республики Татарстан в Казани. Каждый год он принимает более 600 семей. Благодаря новому Дому в Москве ежегодно ещё более 1500 семей из различных регионов России смогут не разлучаться на период лечения. Проживание в «Доме Роналда Макдоналда» для семей бесплатно, процедура заселения максимально упрощена.

Говорит Генеральный директор БФ «Дом Роналда Макдоналда» Екатерина Мыслицкая: «Уверена, что сотрудничество с глобальным сервисом Gett, ежедневно подтверждающим высокое качество услуг не только по всей России, но и за рубежом, значительно ускорит реализацию основного проекта Фонда. А это, в свою очередь, приблизит нас ещё на шаг к решению сверхзадачи – появлению бесплатных Семейных Домов на территории медицинских учреждений во всех регионах России».

Агрегатор по заказу такси и доставки Gett поможет всем подопечным Фонда. Gett будет бесплатно перевозить жителей дома Роналда Макдоналда в Казани. А также совместно с БФ запустит краудфандинговую платформу по сбору средств на строительство Дома Роналда Макдоналда в Москве. В приложении каждый пользователь Gett сможет пожертвовать сумму, которую хочет, а она удвоится благодаря финансовому партнеру Фонда – компании Visa. В рамках программы «Умножаем добро на два» Visa удвоит сумму каждого пожертвования, сделанного пассажирами.

«Gett помогал и продолжает помогать благотворительным фондам. В прошлом году мы поддерживали фонд «Дом с маяком», благотворительный центр «Антон тут рядом» и перевозили доноров крови с НМИЦ Гематологии. Сейчас вместе с коллегами создали возможность для всех, кто тоже хочет помогать. Для нас это возможность внести посильный вклад в непростую работу и сделать все возможное, чтобы не разлучать семьи на период лечения», — рассказал Генеральный директор Gett в России Анатолий Сморгонский.

Более подробная информация — https://charity.gett.ru/rmhc

Информация для редакторов:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»

Основная цель работы фонда «Дом Роналда Макдоналда» — помощь семьям с тяжелобольными детьми. За прошедшие годы Благотворительный фонд «Дом Роналда Макдоналда» оказал помощь более чем 250 000 детей и семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, а в 2020 году на поддержку проектов Фонда было передано более 150 миллионов рублей.

Макет будущего «Дома Роналда Макдоналда» в Москве

Gett – сервис по заказу такси, лидер в корпоративном сегменте, который работает с 2010 года. Приоритеты Gett – это комфорт и безопасность пользователей сервиса, поэтому компания уделяет большое внимание вопросам контроля качества, особенно отбору водителей для своих клиентов. Лишь 2 из 3 водителей проходят проверку, а в бизнес классе – 1 из 10 водителей подключают к сервису. Сервис насчитывает более 10 миллионов клиентов и доступен в 50+ городах России.