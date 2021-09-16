Татьяна Трибрат «поправила» краснодарского губернатора

Татьяна Трибрат, руководитель «Общественного экологического совета» при губернаторе Краснодарского края Вениамине Кондратьеве, выступила против главы региона в связи с аварией 7 августа на новороссийском Морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщают «Аргументы недели».

Тогда в море попало 12 тонн нефть, которую компания оперативно собрала, уже 8 августа все анализы воды и воздуха показали отсутствие превышения ПДК по нефтепродуктам, но Татьяна Трибрат публично заявила, что нефть в море все равно есть.

В четверг 12 августа губернатор Кубани Вениамин Кондратьев с гендиректором КТК Николаем Горбанем и несколькими журналистами федеральных и местных СМИ осмотрели место выхода нефти вблизи Новороссийска, облетев на вертолете акваторию Черного моря, пообщались с отдыхающими на одном из пляжей в Абрау-Дюрсо. По итогам облета Кондратьев заявил:

— В Краснодарском крае продолжается курортный сезон… Несколько дней поступает противоречивая информация о ситуации с разливом нефти и масштабах происшествия. Мне было важно самому оценить ситуацию. В результате облета мы увидели, что в настоящий момент море чистое. Поводов для паники, угрозы туристам и Черноморскому побережью не существует. Для нас сегодня самое главное, что все оперативно устранили.

Такое заявление губернатора не устроило, по мнению «АН», британских владельцев нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, которые много лет мечтают закрыть КТК, чтобы направить казахстанскую нефть в свою полупустую труба (в этом году прогнозируется прокачки 27 млн тонн нефти при мощности нефтепровода более 50 млн тонн). Тут-то владельцы БТД вспомнили о Татьяне Трибрат,

Несколько лет назад г-жа Трибрат возглавляла НКО «Южный региональный ресурсный центр» (ЮРРЦ)*, финансируемый Агентством США по международному развитию (USAID)* и фондом Макартуров* (организации-иноагенты). Когда власти стали наводить порядок с этими «общественными организациями» и называть их «иностранными агентами», Трибрат быстренько сбежала из ЮРРЦ, но некоторые связи остаются на всю жизнь.

Нормальный живущий в России человек не будет выступать с абсурдными заявлениями о «недоверии» губернатору, Роспотребнадзору, аккредитованным лабораториям «Сфера» и «КубаньЭКОпроект», которые не нашли никаких следов нефтепродуктов в море, воздухе и донных осадках в районе аварии.

Для дискредитации нефтепровода-конкурента британцам пришлось обратить к одному из многочисленных «спящих» иноагентов. На данный факт можно было бы не обращать внимания – мало ли кто чего сказал – но слова фальшивой «экоактивистки» дружно опубликовал десяток крупных «независимых» российских СМИ, а это уже тревожный сигнал.

* Организация внесена в список иноагентов