Татьяна Зиновьева: Психосоматика лишнего веса: рекомендации превентивного врача

Ко мне на консультации приходят девушки, женщины с лишним весом. Я, как превентивный врач, подхожу к решению этой задачи в комплексе. И не самую последнюю роль отдаю психосоматической составляющей.

Беспорядочное набивание себя едой напрямую связано с психогенным перееданием. Неумеренному потреблению пищи подвержены люди с незакрытым состоянием или эмоцией из прошлого.

Классический пример: в фильме героиня сидит в одиночестве перед телевизором, смотрит мелодраму, плачет и ест из ведерка мороженое. И ведь она съест его полностью!

Однако причин гораздо больше, и они глубже, чем одиночество или неразделенная любовь. Выделю 3 группы факторов, которые влияют на неконтролируемое чревоугодие:

1. Биологический:

• генетика – так объясняют, когда в роду по чьей-то линии лишний вес. На самом деле, одна нерешенная проблема у бабушки переходит к дочери, от дочери к внучке, которая эту проблему заедает/запивает/перекуривает.

• гиподинамия – больше двигайтесь

• нарушение режима и культуры питания – это о мультиках во время еды в детстве и о телефоне в руках за обедом во взрослой жизни.

2. Психологический:

• В младенчестве еда – способ избавления от психологического напряжения, тревоги.

Ребеночек плачет – мама прикладывает к груди. Уже взрослые вновь проигрываем этот сценарий «по умолчанию». А стресс никуда не девается.

Через некоторое время отражение в зеркале перестает радовать. Внутренний критик торжествует, подключается недовольство собой, и так по кругу.

3. Социальный:

• Едим – чтобы жить. В реальности наоборот: живем – чтобы есть.

• Культ еды во всем. Как тут не вспомнить двухсуточную подготовку к праздничному столу и поглощение за 5 минут.

• Еда – как поощрение или наказание. Не съешь суп, не дам конфету.

• Подмена понятий в семье, где единственный способ общения – прием пищи. Ребенок ассоциирует еду с взаимосвязью с родителями.

Отдельно хочу добавить еще один важный, четвертый фактор: в каждом живет ОН – внутренний критик. Однажды человек начинает предъявлять к себе СТОЛЬКО претензий и недовольства, что негативный голос побеждает. Это и есть отправная точка, откуда начинается психологическое переедание.

Как проявляется и по каким маркерам можно определить такое состояние?

• Люди с черно-белым мышлением. Ставят задачи заведомо невыполнимые. И в результате винят себя еще больше.

• Недовольство собой из-за навязанных стандартов в социуме, переходящее в самоедство.

• Алекситимия – не умение ощущать эмоции. Например, человек свое раздражение принимает за чувство голода, переходящее в переедание.

• Аутоагрессия – реакция на стресс, агрессия, направленная на себя.

Проблема лишнего веса кроется гораздо глубже, чем просто физиология. А некоторые проблемы нуждаются в основательной проработке на уровне подсознания и непременно с психологом.

Как превентивный врач, скажу, что в работе с клиентами я в комплексе применяю мягкие и глубокие остеопатические практики по самокоррекции, знания из научной нутрициологии, психосоматики и в большинстве случаев положительный результат гарантирован. При условии, что клиент сам того желает.

В своем ТГ-канале и блоге регулярно публикую мощные упражнения, практики, полезные статьи, направленные помочь сделать первый шаг к качественному улучшению здоровья. Даю диагностические консультации разных форматов: онлайн и офлайн. Провожу обучение, как для себя, так и для врачей классической медицины. Тем самым помогаю понять и разобраться, кто такой превентивный врач и почему стоит обращаться именно к такому специалисту. На эту тему, кстати, я немало пишу в своих социальных сетях.

Между превентивной и классической медициной огромная пропасть. Ведь помощь человеку я оказываю через холистический подход, одновременно на четырех уровнях – тело-мозг-психика-энергия. И моя задача не «лечить», а помочь телу самоисцелиться. Грамотно направляя и восстанавливая естественным путем здоровое, стройное, энергичное тело.