TCL Europe представляет новые телевизоры и звуковые панели серии С для европейских потребителей

Компания TCL, занимающая 2-е место в рейтинге мировых брендов телевизоров и являющаяся ведущим производителем 98-дюймовых телевизоров, укрепляет свои позиции в сфере домашних развлечений, представив сегодня в Европе свою новую линейку телевизоров и звуковых панелей, которые предлагают потребителям, включая геймеров, а также любителей спорта и кино, лучший и более захватывающий опыт благодаря большему размеру экранов, потрясающему изображению и впечатляющему качеству звука.

Лучшие технологии Mini LED от компании TCL

Компания TCL, занимающая 2-е место в рейтинге мировых брендов телевизоров, ставит своей целью сделать первоклассные технологии доступными для всех. После того как ведущая научно-исследовательская группа TCL изобрела высококачественные экраны Mini LED, она приступила к поиску практических способов их масштабного производства. Традиционно высокая стоимость продукции Mini LED отчасти объясняется увеличением количества необходимых светодиодов. Исследовательская группа TCL разработала процесс, позволяющий значительно снизить стоимость светодиода, не влияя при этом на равномерность отображения в целом.

И, кроме того, телевизоры Mini LED обеспечивают лучшее качество просмотра и экологически более безопасны для нашей планеты. Сама модель Mini LED может быть не только более энергоэффективной, но и благодаря ее способности затемнять отдельные зоны требует меньше энергии по сравнению с другими технологиями подсветки для достижения такого же уровня яркости.

Новая серия C84 от TCL: превосходный мир развлечений, созданный с помощью технологии TCL Mini LED последнего поколения

Новый флагманский телевизор серии C84 задает высокую планку непревзойденного аудиовизуального качества и функциональности программного обеспечения, обеспечивая превосходную производительность в любом конкретном пользовательском сценарии. Эта модель, основанная на технологии TCL Mini LED и QLED и поддерживаемая алгоритмами качества изображения AiPQ Processor 3.0, обеспечивает выдающиеся показатели качества изображения. Экран телевизора HDR с уровнем яркости 2000 нит также обеспечивает превосходную контрастность.

Кроме того, новый телевизор TCL Mini LED, поддерживающий технологии Game Master Pro 2.0, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, FreeSync Premium Pro, TCL Game Bar, 240Hz Game Accelerator и новейшие форматы HDR (включая HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ), доставит пользователям массу удовольствия при просмотре любых фильмов, спортивных соревнований и игр в формате HDR. В настоящее время серия C84 представлена в размерах диагонали экрана 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Новые телевизоры TCL серии C74 и C64 обеспечивают исключительно высокий уровень просмотра видеоконтента и развлечений для всей семьи

Этой весной компания TCL добавляет два обновления в свою линейку QLED, чтобы удовлетворить ожидания всех потребителей: TCL QLED 4K TV серии C64 иC74.

Ранее в этом месяце компания TCL представила европейским покупателям свой новый телевизор TCL 4K QLED TV серии C64. Эта новая серия сочетает в себе технологию QLED, 4K HDR Pro и 60 Hz Motion Clarity, обеспечивающие контрастность и четкость изображения в формате HDR. Кроме того, благодаря поддержке Game Master, FreeSync и новейших форматов HDR (включая HDR10+, Dolby Vision), этот телевизор TCL является отличным выбором для тех, кто хочет наслаждаться высококачественными интерактивными развлечениями, не выходя из дома, просматривать фильмы, спортивные соревнования и игры в формате HDR, ведя интерактивный и «умный» образ жизни. В настоящее время серия C64 представлена размерами диагонали экрана 43, 50, 55, 65, 75 и 85 дюймов.

Ко всему прочему, сегодня TCL представляет совершенно новую серию C74, которая сочетает в себе QLED с технологией Full Array Local Dimming, 4K HDR Pro и 144Hz Motion Clarity Pro для плавного, четкого и красочного изображения в формате HDR. Более того, серия C74 поставляется с Game Master Pro 2.0 — набором программных функций TCL, разработанных для оптимизации игрового процесса, что делает этот телевизор лучшим в сегменте игровых телевизоров (для геймеров с аппаратной и программной конфигурацией, сравнимой с ПК). В настоящее время серия C74 представлена размерами диагонали экрана 55, 65 и 75 дюймов.

Более расширенная линейка телевизоров TCL XL для полного погружения в атмосферу кино из гостиной

Для более полного погружения в атмосферу кино компания TCL расширяет свою линейку телевизоров TCL XL (включая все модели телевизоров с диагональю экрана свыше 65 дюймов и до 98 дюймов). Благодаря большему числу опций и новым размерам экранов в Европе линейка XL позволяет полностью погрузиться в атмосферу кино, не выходя из гостиной, без потери детализации. В качестве примера компания TCL представляет в Европе 85-дюймовую модель XL Mini LED C84 с центральной подставкой, которая подходит для любой небольшой поверхности и легко вписывается в любой интерьер.

Оптимизированный и более плавный игровой процесс для всех любителей игр

Для серьезных игроков и просто любителей компания TCL делает шаг вперед за счет своей новой серии C, оснащенной мощными функциями, оптимизированными специально для игрового сообщества. Благодаря встроенной частоте обновления экрана 144 Гц,игровому ускорителю 240 Гц и низкой задержке ввода (до 5,67 мс) пользователи могут наслаждаться сверхплавным качеством изображения в играх, не опасаясь его подвисания или разрыва. Кроме того, новый режим Game Master Pro 2.0 позволяет разблокировать расширенные настройки дисплея и технологий, разработанные для исключительного игрового опыта. И, наконец, технология ADM FreeSync обеспечивает бесперебойный игровой процесс без искажений за счет синхронизации в реальном времени с любой частотой обновления игровой консоли или компьютера.

Новые звуковые панели TCL обеспечивают непревзойденные захватывающие впечатления от просмотра домашнего кинотеатра

Стремясь разнообразить свой ассортимент продукции, компания TCL также предлагает новые аудиоустройства для совместной работы со своими телевизорами.

Новая 2.1-канальная высококачественная звуковая панель S642W оснащена беспроводным сабвуфером и обладает мощностью 200 Вт.

Новая 3.1-канальная высококачественная звуковая панель S643W оснащена беспроводным сабвуфером и обладает мощностью 240 Вт.

Эти новые модели с тонким и изящным дизайном оснащены HDMI 1.4 с функцией ARC, а также технологией DTS Virtual:X и Bluetooth 5.3.