TCL на Миланской неделе дизайна 2023 года представит современные концепции и технологии

Компания TCL, являющаяся одним из ведущих игроков мировой телеиндустрии и одним из ведущих брендов бытовой электроники, впервые примет участие в известной Миланской неделе дизайна 2023 года на выставке Fuorisalone с 17 до 23 апреля, чтобы представить свою эксклюзивную экспозицию «ELEMENTS — TCL Green Horizon». Объект будет расположен в городе через Тортону 14 в Дизайнерском районе Тортона.

В соответствии со своим фирменным стилем «Inspire Greatness», компания TCL продемонстрирует свою концепцию создания технологий для лучшего будущего, вдохновляющего людей вместе с выдающимся промышленным и эстетическим дизайном, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и устойчивым производством. Посредством иммерсивного пути к открытию четырех элементов природы выставка напомнит посетителям о том, как природа всегда была и остается наиболее важным источником вдохновения, творчества и инноваций. Посетители смогут погрузиться в атмосферу за счет экологически чистых произведений искусства, интерактивного опыта и инновационной продукции, чтобы представить горизонт — ближайшее будущее, в котором гармонично сочетаются природа и технологии.

«Мы с радостью и гордостью принимаем участие в выставке Fuorisalone впервые во время Milan Design Week. «Эта эксклюзивная выставка иллюстрирует нашу философию, ориентированную на дизайн, и наше стремление обслуживать наших потребителей и поддерживать усилия по обеспечению более устойчивой отрасли», — заявил коммерческий директор компании TCL Europe Фредерик Ланжен.

Кроме того, во время Milan Design Week посетители смогут ознакомиться с новейшей линейкой продукции 2023 TCL Europe, включая новые мини-светодиоды и QLED Smart TVs, бытовую технику и новые концептуальные устройства.