TCL поздравил европейские футбольные сборные  

TCL, ведущий бренд бытовой электроники и второй в мире бренд телевизоров, поздравил своих официальных европейских партнеров — футбольные сборные Испании, Италии, Германии, Польши, Чехии и Словакии, — отправляющихся на главные футбольные матчи Европы. Гостиные скоро преобразятся, когда семьи и друзья соберутся, чтобы посмотреть, как их национальные сборные соревнуются в самом ожидаемом футбольном событии лета. Это возможность для каждого игрока и каждого болельщика «сыграть по-крупному», поскольку волшебство футбола ощущают миллионы в своих домах по всей Европе.

TCL стремится укрепить свое присутствие в Европе, поддерживая ведущие национальные футбольные команды. Являясь премиум-партнером Королевской испанской федерации футбола (RFEF), TCL доносит страсть и решимость «команды в красном» до всех болельщиков. В Италии TCL сотрудничает с Итальянской федерацией футбола (FIGC), а также со сборными Чехии и Словакии. TCL также присутствует в Германии, поддерживая Немецкую футбольную ассоциацию (DFB) в качестве официального партнера. Кроме того, спонсорская поддержка TCL Национальной сборной Польши по футболу подчеркивает преданность бренда европейскому футболу.

«Партнерство с этими знаковыми командами позволяет TCL обратить внимание на наше стремление демократизировать технологии, — сказал Стефан Штрайт (Stefan Streit), директор по маркетингу TCL Europe. — Мы с нетерпением ждем прекрасного спортивного лета и желаем нашим командам удачи. Наше спонсорство — это больше, чем просто партнерские отношения; это связь с нашими клиентами через страсть и восторг от футбола».

Помимо национальных футбольных команд, TCL с гордостью поддерживает клубные команды, включая «Арсенал» в Англии и шведский клуб «Юргорден», а также сотрудничает с французским футболистом Кингсли Команом (Kingsley Coman).

TCL QD-Mini LED TV

«Устремления TCL выходят за рамки разработки и поставки высококачественных, технологически передовых изделий. Мы стремимся создать для наших пользователей новые впечатления, которые вдохновят их ежедневно добиваться совершенства. Спорт является идеальной игровой площадкой для этой миссии. Мы стремимся привнести восторг и эмоции от спорта в дома всех зрителей с помощью наших премиальных и доступных технологий», — добавил Стефан Штрайт.