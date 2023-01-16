TCL предложила гостям CES 2023 оценить продукцию и технологии бренда

На интерактивном стенде были продемонстрированы сверхбольшие дисплеи Mini LED QLED, игровые мониторы, мобильные устройства, умная бытовая техника и многое другое. Также бренд озвучил взятые на себя обязательства по устойчивому развитию.

TCL Electronics, один из главных игроков в мировой телевизионной индустрии и ведущий производитель потребительской электроники, принял участие в CES с 5 по 8 января 2023 г. Под фирменным слоганом Inspire Greatness посетители стенда TCL площадью 1 600 м2 в Центральном зале выставочного центра Лас-Вегаса смогли на собственном опыте ознакомиться с технологиями TCL и продукцией всех категорий бренда.

Технологии для создания лучшего будущего

4 января в Гонконге, перед началом ежегодной выставки CES 2023, компания TCL провела пресс-конференцию, на которой рассказала о последних корпоративных событиях, а также анонсировала новые технологии в категориях дисплеев, бытовой техники и мобильных устройств.

Во времена процветания или трудностей, из года в год, технологии меняют нашу жизнь и приносят новые представления об умных решениях. В результате возрастают ожидания от ответственного применения этих технологий.

«Как корпоративно-ответственный бренд TCL продолжает вносить значимый вклад в развитие общества в целом, местных сообществ и непрерывно меняющейся окружающей среды», — говорит Хуан Ду, председатель TCL Electronics. «TCL внедряет новые технологии для развития экологически безопасного производства, а с помощью нашей глобальной кампании #TCL Green мы стремимся вдохновить как можно больше людей присоединиться к нам в деле защиты окружающей среды и построения устойчивого развития. Мы также выступаем в поддержку гендерного равенства и качественного образования для подрастающих поколений с помощью #TCL for Her и других глобальных кампаний».

Международная выставка потребительской электроники CES 2023

Стенд TCL на выставке CES — это всегда один из лучших способов проследить за непрерывным стремлением компании к инновациям, где в интерактивных зонах представлены самые яркие новинки. В этом году компания представила серию телевизоров Mini LED QLED со сверхбольшим экраном и новейшие, отмеченные наградами, саундбары, предлагающие звук кинематографического уровня для более полного раскрытия возможностей домашнего кинотеатра TCL. Стремясь сделать технологию 5G доступной для большего числа людей, TCL показал свои новые модели смартфонов, технологии дополненной реальности (AR) и новые решения для персонального полноэкранного просмотра. Впервые на CES гости смогли узнать больше о деятельности TCL в области устойчивого развития в зоне TCL Green.

Иммерсионный домашний кинотеатр

Невероятный, полностью погружающий в атмосферу кинозала домашний кинотеатр TCL является результатом постоянного совершенствования технологии Mini LED. На выставке был показан 98-дюймовый флагман из серии Mini LED телевизоров, который обеспечивает максимально точную передачу изображения. В своих премиум-дисплеях размера XL TCL задействует большее количество мини светодиодов. А благодаря более чем 2 000 зон локального затемнения, обеспечивающих высокую контрастность и пиковую яркость изображения более 2 000 нит, алгоритмы управления светом TCL помогают раскрыть каждую деталь в самых ярких и темных областях.

В зоне демонстрации домашних кинотеатров также были представлены QLED-телевизоры TCL премиум-класса с диагональю от 75 до 98 дюймов, оснащенные технологией Quantum Dot Color, локальным затемнением и потрясающей контрастностью. Геймеры смогли насладиться телевизорами TCL с функцией низкой задержки отклика, высокой четкостью передачи движения и оптимизацией для видеоигр нового поколения. Также многие посетители с удовольствием опробовали отмеченные наградами саундбары RAY•DANZ Dolby Atmos.

Жизнь в объединенном умном доме

В рамках концепции Smart Connected Lifestyle Ecosystem TCL создает невероятную умную взаимосвязанную экосистему, в которой интуитивно интегрируются новые возможности бытовой техники, доступные технологии 5G, а также дополненная реальность и возможность полноэкранного персонального просмотра, чтобы сделать жизнь пользователей комфортнее и лучше.

В зоне выставки «Умный дом» посетители познакомились с FreshIN – обновленной технологией для кондиционеров 2023 года. В ней используется запатентованная система подачи свежего воздуха FreshIN Plus, с помощью которой свежий воздух попадает с улицы в помещение. Технология FreshIN интуитивно понятна, встроенные датчики измеряют качество воздуха и отображают результаты в реальном времени на приборной панели. Мощный двигатель подачи воздуха помогает повысить уровень кислорода и влажности с пропускной способностью до 60 м³ в час.

Инновации в мобильных устройствах и доступный 5G

В рамках CES гости также смогли испытать недавно представленные смартфоны серии TCL 40, включая TCL 40 R 5G, TCL 40 SE и TCL 408. Каждое устройство оснащено, емким аккумулятором и 50-мегапиксельной камерой с искусственным интеллектом, поэтому возможности для развлечений стали безграничными в любое время дня и ночи. В соответствии с концепцией «5G для всех», TCL 40 R 5G оснастили 7-нанометровым производительным процессором 5G для обеспечения сверхскоростного соединения по доступной цене. Идеальный для длительных путешествий и поездок на работу, TCL 40 SE оснащен 6,75-дюймовым экраном с двойными стереодинамиками для передачи захватывающего видео и звука, а также адаптивным дисплеем с частотой обновления 90 Гц для сверхплавного визуального восприятия.

Помимо этого, на выставке компания TCL продемонстрировала обновленную технологию NXTPAPER, представленную в планшете TCL NXTPAPER 12 Pro, которая обеспечивает на 100% большую яркость, чем предыдущая версия NXTPAPER, чтобы сохранить четкость изображения и дополнительно отфильтровать вредный синий свет, заботясь о глазах пользователя. В паре с электронным пером TCL E-Pen планшет обеспечивает ощущение потрясающего сходства с бумагой при письме или рисовании.

О TCL Electronics

TCL Electronics — быстрорастущая компания по производству потребительской электроники и ведущий игрок в мировой телевизионной индустрии. Основанная в 1981 году, в настоящее время функционирует более чем на 160 рынках по всему миру. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве потребительской электроники, включающей в себя разнообразную продукцию: телевизоры, аудиосистемы и умные бытовые приборы. https://www.tcl.com.