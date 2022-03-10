TECH4ALL DigiTruck стал обладателем награды GSMA GLOMO Award

Компании Safaricom, Close the Gap и Huawei удостоены награды Global Mobile (GLOMO) Award за совместный проект TECH4ALL DigiTruck и значительный вклад в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР ООН) в области мобильной связи. Церемония вручения прошла в ходе выставки MWC 22 в Барселоне.

Проект DigiTruck реализуется в партнерстве с кенийским оператором связи Safaricom, Министерством ИКТ Кении, Computer for Schools Kenya, GSMA и международной неправительственной организацией Close the Gap. Этот проект входит в Tech4Education — образовательную часть инициативы компании Huawei по повышению доступности цифровых технологий TECH4ALL. TECH4ALL направлен на достижение ЦУР ООН и призван обеспечить равный доступ к цифровым услугам, соответствующим навыкам, приложениям и технологиям в области образования, защиты окружающей среды, охраны здоровья и развития.

Проект DigiTruck был запущен в 2019 году в целях проведения цифровой интеграции в отдаленных и сельских общинах Кении. DigiTruck — это мобильный учебный класс, размещенный в бывшем в употреблении морском контейнере, где проводится обучение цифровым навыкам для тех категорий граждан, которым такие навыки требуются прежде всего. В нем 20 рабочих мест, оснащенных компьютерами, планшетами, смартфонами с подключением к сети Интернет с помощью разработки компании Huawei для фиксированного беспроводного доступа. Данное решение работает на солнечной энергии, поэтому может использоваться даже при отсутствии электричества.

С момента развертывания программы более 2300 студентов прошли 80 с лишним тысяч часов обучения в 19 округах Кении. Каждый 40-часовой курс охватывает базовые навыки цифровой грамотности, включая использование смартфонов, электронной почты и офисного программного обеспечения, а также подключение к сети Интернет. Помимо предоставления рекомендаций по утилизации электронных отходов обучение также охватывает ряд важных социальных навыков, в частности, составление деловых документов, поиск работы на электронных площадках и открытие онлайн-бизнеса.

«Мы стремимся внести свой вклад в достижение ЦУР ООН: предоставляем возможности для подключения к сети Интернет, внедряем инновационные решения и цифровые навыки, которые помогают нашим клиентам чувствовать себя увереннее в цифровом мире. Получение премии — это признание результата наших совместных усилий с Huawei и другими партнерами по подключению наших клиентов к цифровым услугам», — заявил генеральный директор компании Safaricom Питер Ндегва (Peter Ndegwa).

Программа способствует достижению Цели 4 «Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Инициативы, подобные DigiTruck, ускоряют достижение и других Целей, включая искоренение нищеты и обеспечение гендерного равенства. Развитие цифровых навыков имеет важное значение для будущего трудоустройства и создания возможностей для сообществ с низким уровнем дохода за счет использования онлайн-моделей бизнеса — это навыки, которые могут помочь людям выбраться из нищеты. Большинство курсов обучения нацелены на равное соотношение мужчин и женщин, однако есть отдельные курсы для девочек и женщин, у которых нехватка цифровых навыков особенно критична. В 2021 году DigiTruck совместно с Women in Technology Huawei провел обучение для 55 женщин в отдаленном округе Гарбатулла.

Для многих слушателей обучение становится первым опытом в области цифровых технологий, ключом к раскрытию их потенциала, о котором они могли и не подозревать.

«Программа DigiTruck, созданная Close the Gap совместно с Huawei, делает все возможное, чтобы превратить вызов в возможность, — заявил основатель и генеральный директор Close the Gap Оливье Ванден (Olivier Vanden). — Молодежь, независимо от своего местоположения, получает доступ к цифровым возможностям, это означает большую инклюзивность и новые перспективы для местных сообществ».

Проект DigiTruck внедряется и в других странах мира в целях развития цифровых навыков и преодоления цифрового разрыва.

Компания Huawei получает награду GLOMO за свой выдающийся вклад в достижение ЦУР ООН второй год подряд — в 2021 году ее и Rainforest Connection наградили за проект TECH4ALL Nature Guardian, в рамках которого технология сетевой акустики используется для защиты исчезающих видов и экосистем от незаконной вырубки леса и браконьерства.

Премия GLOMO awards, организуемая компанией GSMA, присуждается за инновационный и выдающийся вклад организаций, меняющих то, как люди, сообщества и компании взаимодействуют и развиваются в цифровом мире. Награды GLOMO ежегодно присуждаются во время проведения выставки MWC 2022 в Барселоне. Конгресс MWC 2022 Barcelona проходит с 28 февраля по 3 марта в Барселоне (Испания). Компания Huawei представляет свою продукцию и решения на стенде 1H50 в Fira Gran Via Hall 1. Вместе с международными операторами, отраслевыми специалистами и лидерами общественного мнения мы окунемся в такие темы, как отраслевые тенденции, ПУТЕВОДИТЕЛЬ по будущему и экологически чистое развитие, чтобы представить будущее цифровых сетей.