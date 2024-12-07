Техасский институт сердечной аритмии при Медицинском центре Сент-Дэвид использовал катетер для картирования и абляции с двойным источником энергии

Электрофизиологи из Техасского института сердечной аритмии (TCAI) при Медицинском центре Сент-Дэвид недавно первыми в стране использовали многофункциональный катетер для картирования с высокой плотностью и абляции с двойным источником энергии при лечении пациентов, страдающих персистирующей фибрилляцией предсердий и трепетанием предсердий, сердечной аритмией, которая поражает миллионы людей во всем мире, после получения одобрения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Сферический катетер позволяет врачам передавать энергию в определенную область сердца и одновременно выполнять картирование сердца пациента.

Первая процедура была выполнена 7 ноября 2024 года Андреа Натале (Andrea Natale), дипломированным врачом, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., кардиоэлектрофизиологом и исполнительным медицинским директором института TCAI, и Амином Аль-Ахмадом (Amin Al-Ahmad), дипломированным врачом, клиническим кардиоэлектрофизиологом. Доктор Натале также участвовал в исследовании, которое привело к одобрению катетера управлением FDA.

«Этот многофункциональный, первый в своем роде катетер позволяет врачам выполнять картирование, абляцию и проверку результатов — все с помощью одного катетера, что повышает гибкость и эффективность рабочего процесса, в конечном итоге обеспечивая более высокий уровень безопасности и эффективности, — сказал доктор Натале. — По мере того как глобальные инновации в лечении сердечной аритмии продолжают развиваться, Техасский институт сердечной аритмии гордится тем, что является новатором лечения пациентов в Центральном Техасе и за его пределами».

Новая система позволяет врачам адаптировать лечение в зависимости от потребностей пациента во время процедуры абляции, используя либо импульсное поле, либо передачу радиочастотной энергии, обеспечивая при этом возможности картирования для коррекции быстрых, аномальных сердечных ритмов.

Абляция импульсным полем — это нетермическая абляция, при которой кратковременные высокоэнергетические электрические импульсы подаются в сердечную ткань для разрушения клеток, которые вызывают нарушение сердечного ритма, без избыточного нагрева и охлаждения, а при радиочастотной абляции используется тепловая энергия (нагрев и охлаждение) для разрушения клеток, которые вызывают нарушение сердечного ритма.

Ранее в этом году институт TCAI провел первые процедуры в стране с использованием обоих катетеров для абляции импульсным полем, которые были одобрены к коммерческому использованию.

TCAI — это современный электрофизиологический центр, включающий шесть лабораторий, оснащенных передовыми технологиями, в которых группа известных кардиологических электрофизиологов выполняет большой объем самых сложных электрофизиологических процедур.