Техасский институт сердечной аритмии проведет конференцию в медицинском центре Сент-Дэвид 

Техасский институт сердечной аритмии (TCAI) проведет в медицинском центре Сент-Дэвид свой седьмой международный симпозиум по сложным видам аритмии, EPLive 2024.

EPLive — это интенсивная двухдневная образовательная конференция для врачей, дипломированных практикующих медсестер и работников здравоохранения смежных специальностей, которые интересуются лечением сложных видов аритмии сердца, т. е. нарушений сердечного ритма. Основным учебным пособием станут прямые трансляции лечения заболевания с комментариями специалистов из современнейшего центра электрофизиологии медицинского центра Сент-Дэвид.

«Техасский институт сердечной аритмии считает для себя честью собрать ведущих специалистов по кардиоэлектрофизиологии мира, чтобы представить прямые трансляции и записи лечения заболевания, которые отражают достижения и будущее нашей области, — сказала Андреа Натале (Andrea Natale), дипломированный врач, F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., кардиоэлектрофизиолог и главный врач института TCAI и директор курса EPLive. — Случаи, которые подчеркивают достижения в лечении сердечной аритмии, помогут улучшить результаты лечения пациентов во всем мире».

Аритмия сердца вызвана проблемами с электрической системой сердца. В то время как многие виды сердечной аритмии лечатся с использованием современных процедур абляции, в ходе которых для разрушения целевых областей, с которыми связаны нарушения сердечного ритма, используется тепло или экстремальный холод, на конференции EPLive основное внимание будет уделяться абляции импульсным полем (PFA). Эта форма абляции является последним достижением в электрофизиологии и заключается в использовании высокочастотных электрических импульсов для воздействия на клетки мышц, которые приводят к нарушению сердечного ритма, без использования избыточного тепла или холода. Нетепловой подход позволяет избежать повреждения окружающих тканей и, следовательно, улучшает результаты лечения пациентов.

Случаям фибрилляции предсердий (A Fib), включая PFA, будет посвящена одна из четырех секций конференции. В рамках EPLive также будут рассмотрены примеры абляции желудочковой тахикардии (ЖТ), изоляции ушка левого предсердия (УЛП) и применяемые для этого устройства, а также новые технологии. Семинары будут включать прямые трансляции и просмотр записей лечения в институте TCAI и некоторых ведущих центрах мира: Кливлендской клинике, центре Houston Methodist, Институте сердечного ритма Канзас-Сити, больнице Massachusetts General, MedStar Health (Вашингтон, округ Колумбия), больнице Mt. Sinai Hospital (Нью-Йорк), центре Mozina Heart Center (Италия), центре St. Bernard’s Heart and Vascular Center (Арканзас), центре UC Health Center (Колорадо), медицинском центре университета Чикаго, университете Пенсильвании, центре Southwestern Medical Center университета Техаса и в больнице Vancouver General Hospital (Канада).

Кроме доктора Натале, на конференции EPLive выступят несколько врачей TCAI, в том числе содиректор курса дипломированный врач Амин Аль-Ахмад (Amin Al-Ahmad), дипломированный врач Мохамед Бассиуни (Mohamed Bassiouny), дипломированный врач Дэвид Буркленд (David Burkland), дипломированный врач Роберт Кэнби (Robert Canby), дипломированный врач Джозеф Галлингхаус (Joseph Gallinghouse), дипломированный врач Родни Хортон (Rodney Horton), дипломированный врач Патрик Границки (Patrick Hranitzky) и дипломированный врач Джейсон Загродский (Jason Zagrodzky).

За конференцию врачи получат максимум 14,5 часа Category 1 Credit™ для сертификата о повышении квалификации (PRA) Американской медицинской ассоциации (AMA).

Техасский институт сердечной аритмии имеет ведущий центр роботизированной электрофизиологии в Северной Америке. В центре площадью около 6 700 кв. м, который был открыт в 2019 году, работает шесть электрофизиологических лабораторий, оснащенных передовой техникой для лечения сложных видов аритмии. Коллектив всемирно известных врачей института является одной из крупнейших электрофизиологических практик в США, отличающейся беспрецедентными опытом, знаниями и исключительным лечением.