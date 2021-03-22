Технодинамика представила новые модели генераторов аэрозольного пожаротушения

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех в 2021 году планирует освоить и поставить на производство шесть моделей генереторов аэрозольного пожаротушения, при этом пять из них – инновационные разработки. Изделия предназначены для локализации и тушения развитых пожаров твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, электроизоляционных материалов и электрооборудования, в том числе на объектах железнодорожного транспорта. Продукция отличается высокой эффективностью, не требует подключения к источникам водоснабжения, кроме того, в новых разработках снижена дымность и коррозийная активность огнетушащего аэрозоля.

Производство генераторов аэрозольного пожаротушения будет запушено на Чебоксарском производственном объединении им. Чапаева (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации Ростех) в рамках инвестиционного проекта «Разработка и серийное производство модельного ряда генераторов аэрозольного пожаротушения пиротехнического типа повышенной эффективности, с пониженной температурой и сниженной коррозионной активностью аэрозольного потока».

«По сравнению с иными системами защиты от пожаров, аэрозольные генераторы выигрывают по цене, воздействию на окружающую среду, а также по влиянию на человека и имущество. Например, аэрозольные генераторы могут использоваться при температуре от −50°С до +50°С, что позволяет устанавливать их в неотапливаемых помещениях складов, производственных участков, в металлических шкафах электроустановок, моторных отсеках различного транспорта. Генераторы имеют значительный срок службы – до 10 лет, являются необслуживаемыми устройствами, не требуют подключения к источникам водоснабжения. Естественно, не требуются значительных размеров емкости для хранения огнетушащего вещества (ОТВ), источником которого является компактная шашка-заряд. Аэрозольные системы защиты от пожаров значительно менее затратны по сравнению с водными, воздушно-пенными, газовыми, порошковыми», – рассказал генеральный директор ЧПО им. В. И. Чапаева Михаил Резников.

Процесс тушения огнетушащим аэрозолем заключается в замедлении химической реакции горения в зоне пламени высокодисперсными частицами с постепенным снижением тепловыделения очага и общей температуры газовой среды. Аэрозольные генераторы могут использоваться в широком температурном диапазоне (от −50°С до +50°С), отличаются значительным сроком службы – до 10 лет.

«Модельный ряд разрабатываемых генераторов пожаротушения на ЧПО им В. И. Чапаева отличается по способу запуска и по предельно защищаемому объему, который варьируется от 1,5 до 300 куб.м.. Благодаря достигнутым характеристикам генераторы можно применять в различных чрезвычайных ситуациях. Например, возгорании подкапотного пространства автомобиля или при возгорании на промышленных предприятиях. Уверен, что широкий спектр применения и характеристики позволят генераторам аэрозольного пожаротушения занять достойное место на рынке противопожарной техники», – подчеркнул генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

Холдинг «Технодинамика» специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании систем и агрегатов воздушных судов. Кроме того, холдинг производит детали и агрегаты для таких отраслей промышленности как нефтяная и газовая, автомобилестроение, транспорт, энергетика. «Технодинамика» включает в себя 35 предприятий, расположенных по всей стране – в Москве, Московской области, Уфе, Самаре, Екатеринбурге, Архангельской области и других регионах России. Холдинг входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.