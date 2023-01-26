Технологические решения в сфере дорожного строительства России предлагает «АГРИСОВГАЗ»

25 января 2023 г., Москва – Эксперты компании «АГРИСОВГАЗ», крупнейшего в России производственного комплекса, обсудили перспективы развития дорожно-строительного комплекса в России в рамках конференции «Дорожное строительство в России. Дорожно-строительная техника и оборудование: импортозамещение, перспективы развития». Мероприятие прошло при поддержке и участии Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства, Министерства промышленности и торговли РФ, Минстроя России, Государственной Думы РФ, а также профильных учреждений и институтов. Организатором выступила Ассоциация «Р. О. С. АСФАЛЬТ».

Дороги — важнейший показатель качества жизни людей. Формирование современной, качественной дорожной сети — одно из самых значимых условий для достижения национальных целей развития и ключевая задача национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Крупная отраслевая конференция и выставка, посвященная этому вопросу, состоялась 24 января в г. Москве. Она стала местом встречи представителей федеральных и региональных органов власти, проектных, строительных и подрядных организаций, экспертного и научного сообществ, инжиниринговых и производственных компаний в дорожно-строительном комплексе, которые создают технику и оборудование, внедряют инновационные материалы и технологии для строительства и содержания дорог.

Ключевыми темами мероприятия стали вопросы импортозамещения в дорожно-строительном комплексе, возможности, перспективы и успешный опыт при локализации производства и компонентов в России, создания отечественного оборудования и дорожной техники. Также были рассмотрены особенности современных асфальтобетонных заводов, использование лабораторного оборудования, развитие передовых технологий и новейших материалов для строительства дорог.

«Сегодня компания «АГРИСОВГАЗ», включенная в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности, принимает активное участие в обновлении дорог России. Мы предлагаем ряд технологических решений, способствующих повышению безопасности дорожного движения, сохранению жизни и здоровья граждан нашей страны, и наши эксперты готовы ими делиться, внося свой вклад в формирование стратегии развития дорожно-строительного комплекса в России», – прокомментировал генеральный директор компании «АГРИСОВГАЗ» Максим Михайлович Якибчук.

О компании АГРИСОВГАЗ

ГК «АГРИСОВГАЗ» — крупнейший в России производственный комплекс, в состав которого входят три промышленных предприятия: завод алюминиевых конструкций, завод стальных конструкций, заводы горячего цинкования.

Будучи многопрофильным холдингом, компания является поставщиком продукции для целого ряда отраслей российской экономики, таких как: энергетика, нефтегазовый сектор, промышленно-гражданское и дорожное строительство.

Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www. agrisovgaz.ru