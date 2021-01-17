Технологию OD ZeroTM Mini-LED представила на выставке CES 2021 TCL Electronics

TCL Electronics — одна из ведущих компаний по производству потребительской электроники, сегодня дебютирует на выставке CES 2021 с технологией OD ZeroTM Mini-LED.

Технология OD Zero обеспечивает феноменальный уровень яркости, насыщенную цветовую гамму и плавность, превосходя предыдущую технологию TCL Mini-LED.

Производство телевизоров с Mini-LED подсветкой последнего поколения стало возможным благодаря инвестициям TCL в развитие технологий отображения информации, и богатому опыту в разработках технологий LED подсветки для ЖК дисплеев с активной матрицей.

“Мы верим, что технология Mini-LED продолжит формировать новую тенденцию в индустрии, и мы, впервые используя данную технологию, сможем задать новую планку качества дисплеев”, — сказал Кевин Ван, генеральный директор TCL Industrial Holdings и TCL Electronics.

Поразительная производительность

Наряду с плавно регулируемой подсветкой и новым уровнем HDR, TCL OD Zero Mini-LED способен предоставить пользователям широкую цветовую гамму, больше деталей, контрастность и непередаваемые ощущения от просмотра яркого и чёткого изображения.

Максимально ультратонкий

В технологии TCL OD Zero используются светодиоды меньшего размера и совершенно новая конструкция линз с большим количеством источников света, что позволяет свести расстояние между источником света и панелью до “0” мм.

Непрерывное развитие технологий

TCL активно занимается разработками и изучением Mini-LED с 2018 года. Компания продемонстрировала первый Mini-LED продукт на выставке IFA 2018 и с тех пор инвестирует в развитие данной технологии.

В 2019 году компания выпустила на рынок первую в мире серию Mini-LED телевизоров X10 и X8, а в 2020 году с гордостью представила 6 серию.

Подробнее о TCL на выставке CES2021 по ссылке: https://www.tcl.com/ces2021.html

О компании TCL Electronics

TCL Electronics является одним из ведущих производителей потребительской электроники в мире. Компания была основана в 1981 году, в настоящее время филиалы компании открыты в более чем 160 странах по всему миру. По данным аналитиков OMDIA, TCL заняла второе место в мире по доле сбыта телевизоров во втором квартале 2020 года. TCL специализируется на исследованиях, разработке и производстве бытовой электроники, начиная от телевизоров, аудио-техники и заканчивая умной бытовой техникой.

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