ТЕХНОНИКОЛЬ представляет новинку – теплоизоляционные плиты для сэндвич-панелей LOGICPIR SND CХ/СХ

Новый материал обладает широким спектром преимуществ и позволит производителям панелей повысить эффективность бизнеса и обеспечить качество и долговечность выпускаемой продукции.

В России и во всем мире большой популярностью для строительства пользуются сэндвич-панели. Если раньше они в основном применялись для возведения промышленных зданий, то сегодня активно используются и в жилищном строительстве, и при возведении ТРЦ, и в сельском хозяйстве. Важным компонентом сэндвич-панелей является сердечник из тепллоизоляционного материала.

ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила теплоизоляционные плиты на основе пенополизоцианурата LOGICPIR SND, предназначенные специально для индустриального изготовления многослойных сэндвич-панелей (с внешними ограждающими слоями из металла, бетона, ПВХ или древесных материалов). Такие сэндвич-панели в дальнейшем могут использоваться в строительной сфере, производстве холодильных сооружений, изготовлении изотермических вагонов (кузовов транспортных средств) и т.д.

Плиты LOGICPIR SND CХ/СХ обладают широким спектром преимуществ. Наличие перфорации и ворсистость поверхности обкладок повышает качество склейки утеплителя с ограждающими слоями, что позволяет получить высокие показатели усилия на разрыв слоев сэндвич-панели (свыше 120 кПа).

При приклейке внешних слоев сэндвич-панели нет необходимости удаления облицовки, что значительно повышает скорость производственного процесса. Кроме того, отсутствует необходимость в дальнейшей утилизации облицовки.

Плиты LOGICPIR отличаются крайне низкой теплопроводностью – всего 0,022 Вт/м*К, что является рекордом среди большинства решений в области теплоизоляции. Материал экологичен, не поддерживает горение и не распространяет пламя.

В итоге производители сэндвич-панелей могут повысить эффективность своего производства и гарантировать качество и долговечность предлагаемого решения.

«В России сэндвич-панели начали применять еще в 60-х годах прошлого века для строительства промышленных зданий на крайнем севере. За 50 лет сфера их использования значительно расширилась, и сегодня это один из самых популярных строительных материалов, — подчеркнул операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. – Но сэндвич-панель – это комплексный продукт, состоящий из нескольких частей, и именно от сердечника во многом будет зависеть энергоэффективность панели, ее долговечность, возможность проводить монтаж в разных погодных условиях. Теплоизоляция LOGICPIR SND CХ/СХ – прекрасный выбор для производителей сэндвич-панелей, позволяющий улучшить бизнес-процессы и качество готовой продукции».