ТЕХНОНИКОЛЬ увеличивает ширину рулонов ПВХ-мембран LOGICBASE и ECOBASE

Увеличенная ширина рулонов позволит уменьшить количество швов, благодаря чему работа с материалами LOGICBASE и ECOBASE станет более быстрой и удобной.

Мембраны LOGICBASE и ECOBASE компании ТЕХНОНИКОЛЬ предназначены для гидроизоляции строительных конструкций, в том числе подземных сооружений, транспортных и гидротехнических тоннелей. Площадь гидроизолируемой поверхности может иногда составлять тысячи квадратных метров, в связи с чем особое значение приобретает размер применяемых материалов – чем больше ширина рулонов, тем эффективнее и быстрее происходит монтаж.

В прошлом году компания ТЕХНОНИКОЛЬ запустила на заводе «Лоджикруф» в Рязани инновационную производственную линию, конструкция и оснащение которой позволяют выпускать материал большей ширины и толщины. В результате было принято решение увеличить ширину полотен ПВХ-мембран LOGICBASE и ECOBASE до 2,15 метров. Это позволит ускорить сроки монтажа, а также уменьшить количество сварных швов, что поможет минимизировать вероятность ошибок и протечек. «ТЕХНОНИКОЛЬ постоянно совершенствует свое мастерство, развивая продукты и технологии. Мы систематически анализируем запросы наших клиентов и стремимся выпускать продукт, который будет эффективно решать их задачи, – отметил операционный директор направления «Полимерные мембраны и PIR» компании ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Спиряков. – Мы рассчитываем, что после увеличения ширины рулонов работать с нашими ПВХ-мембранами станет еще удобнее».