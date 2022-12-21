ТЕХНОНИКОЛЬ ведет строительство завода по производству XPS в Казахстане

Компания ТЕХНОНИКОЛЬ ведет активное строительство завода по производству XPS на территории индустриальной зоны «Кайрат» Алматинской области. К настоящему моменту завершены грунтовые, все фундаментные работы, возводятся бетонные колонны и начался монтаж металлических ферм. За 11 месяцев с начала работ планируется завершить строительство, монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования. Летом 2023 года ожидается получение первой произведенной продукции.

XPS или экструзионный пенополистирол — это теплоизоляционный материал, предназначенный для теплоизоляции фундаментов, полов, кровель, стен, заполнения сэндвич-панелей. XPS используется в различных отраслях народного хозяйства:

— гражданском и промышленном строительстве;

— холодильной промышленности;

— авто- и железнодорожном строительстве;

— строительстве аэродромов;

— строительстве газо- и нефтепродуктопроводов.

Производится путем экструзии гранул полистирола. Из этого же компонента производится одноразовая посуда, медицинские емкости, детские игрушки, что подтверждает безопасность утеплителя.

«Строительная отрасль Казахстана развивается ускоренными темпами. В этой связи открытие нового производства теплоизоляции XPS станет важным подспорьем в области энергоэффективного строительства Казахстана, — рассказывает Бахтияр Алиев, руководитель проекта XPS ТЕХНОНИКОЛЬ в Казахстане. – С точки зрения географии и инфраструктуры производство здесь имеет широкие горизонты для развития и перспективы расширения присутствия материала на местном рынке. Предприятие будет оснащено высокотехнологичным европейским оборудованием, которое позволит нам достигать высоких показателей автоматизации, производительности труда и экологичности».

Завод строится с учетом внедрения и реализации экологических программ. На предприятии будет осуществляться 100% рециклинг собственных отходов производства. Речь идет об обрезках, крошке и некондиции. Кроме того, на заводе в Казахстане по опыту всех производств ТЕХНОНИКОЛЬ будет налажен процесс сбора и сортировки отходов, включая коробки, поддоны, стрейч-пленку, втулки. Будут организованы условия для развития безопасного промышленного туризма, благодаря которому партнеры, потребители смогут воочию познакомиться с производственным процессом завода.

Наряду с заводом по производству XPS в зоне «Кайрат» ведется строительство еще одного предприятия по выпуску теплоизоляционных материалов ТЕХНОНИКОЛЬ, что позволяет усилить кооперацию в вопросах эффективных отгрузок продукции, развития производств, заботы об окружающей среде. Так, здесь будет организован сбор ливневых вод, которые затем будут использованы для производственных нужд. Тем самым, к 2024 году в индустриальной зоне «Кайрат» синергия двух заводов образует производственный кластер ТЕХНОНИКОЛЬ по выпуску теплоизоляции: экструзионного пенополистирола и каменной ваты, в соответствии с принципами бережливого производства, концентрируясь на снижении издержек и повышении производительности труда. Штатная численность преимущественно формируется за счет населения близлежащих населенных пунктов.