Telegram мирового значения

Задержание во Франции создателя мессенджера Telegram Павла Дурова стало новостью мирового масштаба. Почему это событие приобрело глобальное значение и какое место Telegram занимает на мировом рынке коммуникаций, «Эксперту» рассказал партнер компании «Яков и партнеры» Дмитрий Плотников.

— Каковы позиции Telegram на международном рынке?

— За последние пять лет аудитория пользователей приложения выросла в четыре раза и на начало 2024 года число пользователей приложения оценивается примерно в 11% мирового населения. В начале этого года Telegram занимал 8-е место по использованию в социальных сетях в мире, активная месячная аудитория насчитывала около 900 млн пользователей по всему миру. C момента создания мессенджера он устойчиво растет в среднем до 40% в год. В августе 2024 года его аудитория достигла отметки в 950 тыс. пользователей. Таким образом, в списке наиболее популярных в мире мессенджеров Telegram занимает 4-е место. Для сравнения, месячная аудитория WhatsApp составляет 2 млрд пользователей, WeChat — 1,34 млрд, Facebook Messenger — 1,01 млрд, Snapchat — 800 млн, QQ — 554 млн.

Топ-10 социальных сетей по количеству пользователей в месяц, млн

— За счет чего растет число пользователей?

— Можно выделить несколько ключевых периодов активного роста Telegram. Порядка 100 млн новых пользователей он добавил в период пандемии COVID-19. Далее, когда в январе 2021 года WhatsApp объявил об изменениях в своей политике конфиденциальности, согласно которой данные пользователей могли быть переданы Facebook, новыми пользователями Telegram всего за несколько дней стали более 25 млн человек. 5 октября 2021 года в результате сбоя в Facebook приложение Telegram получило около 70 млн новых пользователей. Этот резкий прирост показал, насколько пользователи ценят надежные альтернативы для общения. После начала таких событий, как СВО, протесты в Иране, Белоруссии платформа Telegram стала важнейшим инструментом для обмена информацией как внутри самих стран, так и за их пределами для тех, кто искал способы защищенной коммуникации.

— Как распределяется присутствие Telegram в мире?

— Как приложение для обмена мгновенными сообщениями Telegram популярен в странах Азии, Европы и Латинской Америки. Ежедневно через Telegram отправляется свыше 167 млрд сообщений. Наибольшее количество пользователей Telegram сосредоточено в азиатских странах, доля пользователей в них достигает 38%. По количеству пользователей и по числу загрузок приложения на азиатском рынке лидирует Индия. В РФ Telegram используют 85 млн человек в месяц — это более половины всего населения страны. Поэтому его можно считать ведущим каналом для коммуникации и распространения информации в стране.

Но распространенность Telegram варьируется в зависимости от региона и особенностей местного рынка мессенджеров. Дело в том, что в некоторых странах он подвергается цензурным ограничениям со стороны властей. Основная причина таких ограничений заключается, как ни парадоксально, в его высоких стандартах безопасности и шифрования: они делают его привлекательным для оппозиции, тем самым вызывая опасения у властей, стремящихся контролировать распространение информации. Например, в Китае Telegram блокируется китайским файрволом. В Иране Telegram также заблокирован, хотя был популярен и имел порядка 40 млн пользователей. В 2017 году Telegram был частично заблокирован в Индонезии из-за в распространения экстремистского контента, в том же году — в Пакистане. В Индии Telegram подвергается временным ограничениям в некоторых регионах (штатах Джамму, Кашмир) в периоды политической нестабильности.

— Какие технологические преимущества выделяют этот мессенджер из ряда конкурентов?

— Cреди других мессенджеров Telegram выделяется гибкостью ИТ-решений, что обеспечивает удобство использования и высокий уровень безопасности. Во-первых, используемый в Telegram собственный протокол MTProto действительно отличается высокой степенью устойчивости к атакам и эффективностью в использовании ресурсов, что позволяет Telegram работать быстро даже при низком уровне соединения с интернетом. Во-вторых, решения, используемые в мессенджере, позволяют создавать супергруппы до 200 тыс. участников и каналы с неограниченным количеством подписчиков. Это делает платформу идеальной для распространения информации на большую аудиторию. При этом Telegram предлагает различные уровни шифрования для защиты данных пользователей. В-третьих, платформа поддерживает отправку файлов размером до 2 ГБ, что значительно больше, чем в других мессенджерах. Также он поддерживает различные форматы медиа, от аудиосообщений до видео, документов и стикеров, что делает Telegram удобным инструментом для работы с различными типами контента.

— Можно ли считать Telegram социальной сетью?

— Возможность создания больших групп и каналов с неограниченным числом подписчиков делает его популярным для массовой коммуникации. По статистике, 85% зарубежных пользователей читают в Telegram новости, 62% — используют для развлечений, а 58% — в образовательных целях.

На данный момент Telegram входит в ТОП10 социальных медиа в мире для доступа к новостям. Причем в некоторых странах, особенно за пределами Европы и США, происходит значительное снижение использования Facebook для получения новостей и растущую зависимость от ряда альтернатив, включая приложения для частных сообщений и видеосети. Потребление новостей через Facebook снизилось на 4 процентных пункта во всех странах за последний год. В то время как Telegram в том же объеме повысил уровень доверия за последний год.

Telegram продолжает вполне уверенно расти. И если учесть, что с 2018 года аудитория Telegram как минимум удваивалась каждые два года, то при таких темпах даже при консервативном прогнозе можно предположить, что к 2028 году Telegram сможет уверенно войти в ТОП-5 мировых приложений-мессенджеров.