Телеканал Хэйлунцзян представил культурную телепрограмму «Удивительные реки: Амур и Уссури»

Телеканал Хэйлунцзян официально представил грандиозную культурную телепрограмму «Удивительные реки: Амур и Уссури», транслируемую в прямом эфире. Это первая панорамная презентация реки Амур и реки Уссури, двух пограничных рек между Китаем и Россией, через средства массовой информации в Китае.

Вначале съемочная команда покажет реку Амур, начиная с Моэ, самого северного города Китая, а затем пройдет через 11 уездов и городов, включая уезд Тахе, уезд Хума и город Хайхэ и прибывая в Фуюань, самый восточный город в Китае. Это путешествие протяженностью более 2000 километров, начиная с истока реки Амур и заканчивая последним пограничным знаком в Китае, призвано исследовать древние цивилизации и чудеса природы на этом пути. Культура Китая и России будет демонстрироваться в прямом эфире, показывая темпы развития и открытость Китая.

Река Амур — самая длинная пограничная река в мире и третья по длине река в Китае. Она подпитывала цивилизацию на севере Китая и породила великолепную национальную культуру. Подобно бассейну реки Янцзы и бассейну Желтой реки, бассейн реки Амур также является одним из источников китайской цивилизации, демонстрируя разнообразие единой китайской нации. Путешествуя на корабле по реке Амур, наши камеры дадут полное представление о различных местных культурах, включая как пограничные, так и национальные особенности, а также сочетание восточной и западной культур.

«Удивительные реки: Амур и Уссури» — культурно-туристический проект, целью которого является знакомство с нашей культурой в провинции Хэйлунцзян. В новую историческую эпоху, когда провинция будет открыта к северу, съемочная команда будет стараться показывать и продвигать исторические и культурные ресурсы и экотуризм по берегам этой пограничной реки, создавая новую коммуникационную платформу для этого культурного и туристического бренда, а также к продвижению культуры Хэйлунцзяна посредством правдивой, многоплановой, всеобъемлющей и яркой телепрограммы.