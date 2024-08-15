Телемост от Яндекс 360: более 100 тысяч видеовстреч ежедневно

Более ста тысяч видеовстреч каждый день проходит с помощью сервиса видеовстреч и видеоконференций Телемост от Яндекс 360. Сервис недавно был перезапущен Яндексом после обновления, ставшего возможным благодаря переходу Телемоста с внешнего решения с открытым кодом на WebRTC-платформу Goloom.

Внешнее опенсорс-решение не позволяло вносить в код Телемоста необходимые изменения с достаточной скоростью, пояснил технический директор Яндекс 360 Алексей Петроченко. Сейчас эта задача решена, а также теперь Яндекс готов реализовать новые продуктовые возможности для пользователей.

Сегодня у Яндекса есть единый стек технологий для работы с realtime-видео. Именно для этого была создана платформа Goloom, сообщил Игорь Шеко, руководитель разработки WebRTC Yandex Infrastructure Игорь Шеко. Более устойчивое соединение между устройствами и современный набор видеокодеков – эти и другие преимущества платформы, которые использует Телемост, после тестирования будут работать и в других внутренних и внешних сервисах Яндекса, отметил эксперт.

Нововведения в Телемосте очень важны для крупного бизнеса. Среди них индикация говорящих участников, когда одновременно с просмотром экрана выступающего можно видеть его самого, улучшение шумоподавления – исключение различных звуков, ухудшающих слышимость, а также возможность шаринга экрана в сверхвысоком разрешении 4K, когда все представленные участниками встречи отчеты, презентации и другие материалы видно максимально четко.

Но наиболее значимо для B2B-сегмента расширение количества участников на встречах с 40 человек до 500. Эта опция доступна для пользователей Телемоста на тарифах Яндекс 360 для бизнеса. Сообщается, что осенью будет предоставлена возможность организовывать встречи с участием до 1000 человек. Прямые трансляции, как и ранее, могут собирать большую аудиторию – до 10 тысяч человек.

Организаторы видеовстреч на Телемосте сегодня могут воспользоваться самыми необходимыми функциями, обеспечивающими высокое качество мероприятия. Это возможность для администратора встречи управлять камерами и микрофонами собеседников, возможность записывать встречи и сохранять файл, чат для участников, интеграция с календарем, модерация и другие. Планируется создание опции подключения к встречам по протоколу SIP (Session Initiation Protocol) и других.