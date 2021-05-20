Телеведущий Роман Устюжанин приоткрыл завесу тайны

Общество
20 мая 2021

Недавно один из самых загадочных телеведущих российского телевидения Роман Устюжанин решил приоткрыть завесу тайны над своей собственной жизнью и завёл инстаграм-аккаунт @romanustyuzhanin_official. Теперь его поклонники могут узнать о его жизни немного больше.  

Телеведущий и специалист по детекции лжи Роман Устюжанин известен российской телеаудитории как эксперт по выведению на чистую воду тех, кто пытается что-то скрывать. Он руководит одноименным «Центром детекции лжи Романа Устюжанина» и на таких каналах, как ТНТ, НТВ, Россия, Первый канал много лет вскрывает ложь разных знаменитостей, расследует громкие происшествия и преступления.

Происхождение

Роман Эдуардович Устюжанин – потомственным москвич, родился 25.02.1970 г. в Москве в семье государственных служащих.

Образование

Учился Роман Устюжанин в спецшколе с преподаванием ряда предметов на английском языке. В старших классах привлекался к работе групп, встречающих иностранные делегации.

После окончания школы поступил в Военный институт иностранных языков, желая стать военным переводчиком. Однако изменил решение и перевёлся в МИИГАиК (Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, ныне Московский государственный университет геодезии и картографии) по специальности «геодезист». С первого курса ушел по призыву в армию, военно-учётная специальность (ВУС) 878659А (санинструктор). 

После демобилизации не стал возвращаться в МИИГАиК, а поступил на дневное отделение Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «правовед». После получения диплома о высшем образовании поступил в аспирантуру. 

Кроме МГЮА закончил ВШМБ АНХ (Высшая школа международного бизнеса Академии народного хозяйства, ныне РАНХиГС) при Правительстве РФ по программе «Мастер делового администрирования» и позднее по направлению «Экономика корпораций, Президентская программа подготовки управленческих кадров».

Полиграф

Познакомился с полиграфом Роман Устюжанин в 80-х годах, ещё во время учёбы в школе. Отец его друга Георгия, академик Валерий Алексеевич Варламов был первым создателем полиграфа в СССР, который использовался в МВД. В рамках работы Варламов тесно сотрудничал с отцом Романа. Сам Роман Устюжанин стал работать с полиграфом с 1996 года. С 2000 года начал применять полиграф на коммерческой основе.

Хобби

О Романе Устюжане известно, что он любит спорт, рыбалку и интересуется живописью. В свободное от работы время Роман Устюжанин старается выезжать за город. Любит чтение литературы. Среди авторов особенно выделяет прозу В. Шукшина, Н. Думбадзе, С. Довлатова, Ф. Искандера и Э. Севелы.

Карьера

В начале 90-х годов Роман Устюжанин, будучи ещё студентом МГЮА (Московский государственный юридический университет им. Кутафина), уехал для работы в одну из стран Латинской Америки, взяв на 1 год академический отпуск. Ходят слухи, что он принимал участие в боевых действиях и был ранен. После возвращения продолжил учёбу в МГЮА.

Свою фирму «Центр детекции лжи Романа Устюжанина» Роман основал в 1996 году. В ней работают сильнейшие эксперты в области детекции лжи на постсоветском пространстве.

Сегодня «Центр детекции лжи Романа Устюжанина» – это коллектив единомышленников из разных сфер деятельности, где есть не только полиграфологи, но и врачи, криминалисты, следователи, психологи, юристы, физики, бывшие сотрудники спецслужб.

Похожие новости

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Чтобы не болели суставы. Новый препарат возвращает подвижность

Новости

Внедрение электронных ценников распространилось на российские регионы

Новости

Виктория Кохана снялась в новом клипе режиссера Сергея Ткаченко на песню своего авторства

Политика

Astra Militarum: вбросы о базе ВМФ РФ в Судане связаны с ростом влияния России в Африке