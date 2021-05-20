Телеведущий Роман Устюжанин приоткрыл завесу тайны

Недавно один из самых загадочных телеведущих российского телевидения Роман Устюжанин решил приоткрыть завесу тайны над своей собственной жизнью и завёл инстаграм-аккаунт @romanustyuzhanin_official. Теперь его поклонники могут узнать о его жизни немного больше.

Телеведущий и специалист по детекции лжи Роман Устюжанин известен российской телеаудитории как эксперт по выведению на чистую воду тех, кто пытается что-то скрывать. Он руководит одноименным «Центром детекции лжи Романа Устюжанина» и на таких каналах, как ТНТ, НТВ, Россия, Первый канал много лет вскрывает ложь разных знаменитостей, расследует громкие происшествия и преступления.

Происхождение

Роман Эдуардович Устюжанин – потомственным москвич, родился 25.02.1970 г. в Москве в семье государственных служащих.

Образование

Учился Роман Устюжанин в спецшколе с преподаванием ряда предметов на английском языке. В старших классах привлекался к работе групп, встречающих иностранные делегации.

После окончания школы поступил в Военный институт иностранных языков, желая стать военным переводчиком. Однако изменил решение и перевёлся в МИИГАиК (Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, ныне Московский государственный университет геодезии и картографии) по специальности «геодезист». С первого курса ушел по призыву в армию, военно-учётная специальность (ВУС) 878659А (санинструктор).

После демобилизации не стал возвращаться в МИИГАиК, а поступил на дневное отделение Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности «правовед». После получения диплома о высшем образовании поступил в аспирантуру.

Кроме МГЮА закончил ВШМБ АНХ (Высшая школа международного бизнеса Академии народного хозяйства, ныне РАНХиГС) при Правительстве РФ по программе «Мастер делового администрирования» и позднее по направлению «Экономика корпораций, Президентская программа подготовки управленческих кадров».

Полиграф

Познакомился с полиграфом Роман Устюжанин в 80-х годах, ещё во время учёбы в школе. Отец его друга Георгия, академик Валерий Алексеевич Варламов был первым создателем полиграфа в СССР, который использовался в МВД. В рамках работы Варламов тесно сотрудничал с отцом Романа. Сам Роман Устюжанин стал работать с полиграфом с 1996 года. С 2000 года начал применять полиграф на коммерческой основе.

Хобби

О Романе Устюжане известно, что он любит спорт, рыбалку и интересуется живописью. В свободное от работы время Роман Устюжанин старается выезжать за город. Любит чтение литературы. Среди авторов особенно выделяет прозу В. Шукшина, Н. Думбадзе, С. Довлатова, Ф. Искандера и Э. Севелы.

Карьера

В начале 90-х годов Роман Устюжанин, будучи ещё студентом МГЮА (Московский государственный юридический университет им. Кутафина), уехал для работы в одну из стран Латинской Америки, взяв на 1 год академический отпуск. Ходят слухи, что он принимал участие в боевых действиях и был ранен. После возвращения продолжил учёбу в МГЮА.

Свою фирму «Центр детекции лжи Романа Устюжанина» Роман основал в 1996 году. В ней работают сильнейшие эксперты в области детекции лжи на постсоветском пространстве.

Сегодня «Центр детекции лжи Романа Устюжанина» – это коллектив единомышленников из разных сфер деятельности, где есть не только полиграфологи, но и врачи, криминалисты, следователи, психологи, юристы, физики, бывшие сотрудники спецслужб.