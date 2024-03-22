Telkomsel и Huawei открыли первый в Индонезии 5G смарт-склад и инновационный центр 5G

Ведущий поставщик телекоммуникационных услуг Telkomsel и глобальный поставщик ИКТ-решений Huawei открыли первый в Индонезии 5G смарт-склад и инновационный центр 5G в округе Бекаси, Западная Ява. Этот знаковый объект демонстрирует потенциал технологии 5G для трансформации управления складом, повышения операционной эффективности и создания новых возможностей для поддержки логистической отраслью скачка цифровой экономики, который позволит достичь цели Golden Indonesia Vision 2045 (Золотое видение Индонезии к 2045 году).

Telkomsel and Huawei inaugurating Indonesia’s first 5G Smart Warehouse togther with other partners

Церемония открытия была проведена г-ном Лонгом (Long), генеральным директором Huawei Indonesia, и в ней приняли участие высокопоставленные лица, в том числе д-р Ир. Исмаил (Ir. Ismail), МТ, генеральный директор по управлению ресурсами и оборудованию почты и информатике, Министерство связи и информатики; Индра Мардиатна (Indra Mardiatna), директор сети Telkomsel; Деррик Хенг (Derrick Heng), директор по маркетингу Telkomsel; Махендра Рианто (Mahendra Rianto), председатель Индонезийской ассоциации логистики; и представители Технологического института Бандунга, Университета Telkom и другие представители отраслевых партнеров.

Генеральный директор д-р Ир. Исмаил, МТ, подчеркнул: «5G смарт-склад от Huawei является одновременно призывом к действию и типичнейшим примером экосистемы, демонстрируя непосредственную и неразрывную интеграцию технологии 5G в меры по цифровизации. Эта интеграция, очевидно, позволяет получить инновационные решения, польза от которых выходит за рамки логистического сектора и охватывает множество отраслей. Такие результаты достижимы исключительно благодаря согласованным усилиям всех заинтересованных сторон, объединенных стремлением ускорить цифровую трансформацию страны».

Г-н Лонг, генеральный директор Huawei Indonesia, подчеркнул приверженность Huawei поддержке правительства и отраслевых игроков для раскрытия цифровых возможностей Индонезии. «На прошлогоднем саммите Solo 5G вместе с отраслевыми партнерами мы пообещали развивать экосистему 5G. 5G смарт-склад является свидетельством ценности технологии 5G для традиционных отраслей Индонезии», — заявил он.

Индра Мардиатна, директор сети Telkomsel, отметил: «В соответствии с представлениями Индонезии о передовых инновациях, которые способствуют развитию страны, компания Telkomsel остается непоколебимой в своей приверженности обеспечению превосходной связи, новаторских решений и инновационных услуг, направленных на расширение и стимулирование возможностей роста предпринимательства в стране. Мы надеемся, что развертывание 5G смарт-склада наряду с концептуальными решениями Инновационного центра 5G станут началом эпохи трансформации для профессионалов сектора логистики, в частности, за счет повышения управленческой компетентности и операционной эффективности складских систем. Благодаря непоколебимой поддержке правительства, благосклонности Министерства связи и информации и синергетическому партнерству с заинтересованными сторонами, включая Huawei, отраслевые ассоциации и академическое сообщество, Telkomsel обязуется продолжать способствовать быстрому развитию цифровой торговли и экономического ландшафта Индонезии с акцентом на инклюзивный и устойчивый прогресс».

Цифровая экономика, которая, как ожидается, станет основным катализатором для экономики Индонезии в будущем, требует поддержки эффективной и действенной логистической отрасли. По данным Министерства планирования национального развития (Bappenas) к 2023 году затраты на логистику в Индонезии сократились с 23,5 до 14,29 % валового внутреннего продукта.

Indonesia’s first 5G Smart Warehouse

5G смарт-склад использует передовые технологии, такие как Интернет вещей и средства анализа больших данных, для оптимизации операций, повышения безопасности, надежности и эффективности, снижения энергопотребления и потенциальных непредвиденных потерь.

Менеджеры складов могут использовать цифровых двойников и анализ данных в режиме реального времени для оптимизации управления запасами и предотвращения истощения запасов.

Сеть 5G также упрощает быструю и точную связь между персоналом и автономными управляемыми транспортными средствами (AGV), обеспечивая эффективное перемещение товаров. Кроме того, интеллектуальные системы безопасности, использующие видео и инфракрасные датчики, обеспечивают безопасность склада.

Используемые на складе базовые передающие станции (BTS) 5G компании Huawei потребляют всего по 5 Вт энергии, что эквивалентно одной энергосберегающей лампочке. Это делает их экологичным решением для будущего.