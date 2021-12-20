Тема конференции Организации ЧЭС «Культурные маршруты для развития сотрудничества, мира и стабильности»

Министерство культуры Российской Федерации 16 декабря 2021 года провело в Ростове-на-Дону международную конференцию стран-участников Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) под названием «Культурные маршруты для развития сотрудничества, мира и стабильности». В организацию ЧЭС входит 13 стран: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Северная Македония и Украина.

Международная конференция призвана содействовать формированию образа России как страны, благоприятной для туризма и отдыха, раскрытию культурной привлекательности регионов России, демонстрации культурной привлекательности для зарубежных туристов, погружению темы культурного сотрудничества в повестку работы ЧЭС.

К участию в подготовке и проведении конференции очно или онлайн были приглашены руководители и специалисты государственных, региональных и муниципальных органов власти в сфере культуры и туризма России и стран ЧЭС, участники туристического рынка, в том числе в сфере въездного и внутреннего российского туризма, экспертное сообщество в области историко-культурного наследия России и стран ЧЭС, представители ведущих российских учреждений культуры. В том числе заместитель генерального секретаря по вопросам культуры и туризма Постоянного секретариата Организации ЧЭС С.Н. Гончаренко, председатель Комитета по развитию туризма С.‑Петербурга С.Е. Корнеев, представитель министерства культуры Албании Э. Фезоллари, директор Департамента международных отношений и европейской интеграции Министерства культуры и информации Сербии Я. Стаменкович и др.

16 декабря в Ростовском государственном музыкальном театре (г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 134) состоялось центральное мероприятие конференции – большое пленарное заседание под председательством генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды. С видеопосланием к собравшимся обратилась статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Участники конференции заслушали доклады и обменялись мнениями по широкому спектру вопросов, связанных с полезным опытом и координацией деятельности учреждений культуры стран ЧЭС, реализацией совместных проектов, новыми направлениями сотрудничества.

Также в рамках конференции была развёрнута выставка высокоточных цифровых копий художественных произведений на тему «Чёрное море и И.К. Айвазовский», подготовленная Государственным Русским музеем.