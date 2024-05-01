Temu присоединилась к Антифишинговой рабочей группе для борьбы с кибермошенничеством 

Онлайн-маркетплейс Temu, присоединился к Рабочей группе по борьбе с фишингом (APWG, Anti-Phishing Working Group), глобальной коалиции, приверженной борьбе с кражей личных данных и онлайн-мошенничеством.

Основанная в 2003 году, APWG объединяет усилия ведущих технологических компаний, финансовых учреждений, ключевых фирм по кибербезопасности и правительственных учреждений по борьбе с киберпреступностью. Это сотрудничество включает в себя обмен данными, проведение исследований и запуск кампаний по информированию общественности. Фишинг – широко распространенное киберпреступление, цель которого – незаконный сбор конфиденциальной информации с использованием методик и каналов для введения жертвы в заблуждение.

В 2023 году APWG задокументировала почти пять миллионов фишинговых атак по всему миру – рекордно высокий показатель, подчеркивающий растущую угрозу фишинга.

Благодаря членству в APWG Temu надеется поделиться своим опытом по защите данных клиентов и препятствованию использования бренда компании с целью совершения киберпреступлений. Компания также рассчитывает перенять опыт других участников, в том числе опыт использования последних передовых методов борьбы с фишингом и кражей личных данных.

«Безопасный шопинг имеет первостепенное значение для нас и наших клиентов, особенно по мере того, как мы расширяемся на большее количество рынков по всему миру, — сказал представитель Temu . — Присоединение к APWG подчеркивает нашу приверженность защите наших пользователей от мошенничества и стремлению использовать новейшие мировые практики в области предотвращения киберпреступлений».

Решение Temu присоединиться к APWG является частью последовательных усилий компании по обеспечению безопасной шопинг-среды. Платформа пережила значительный рост с момента ее создания в США и теперь оперирует на 58 рынках по всему миру.

В феврале 2024 года Temu прошла независимую сертификацию ведущей международной организации DEKRA, специализирующейся на проведении технических инспекций, получив сертификацию оценки безопасности мобильных приложений MASA. Эта сертификация подчеркивает приверженность Temu к повышению конфиденциальности и безопасности данных пользователей. В ноябре 2023 года платформа начала сотрудничество с базирующейся в Сан-Франциско фирмой по кибербезопасности HackerOne. Вместе с HackerOne Temu запустила bug-bounty программу, поощряя этичных хакеров находить уязвимости в продукте компании и сообщать о них. Платформа Temu также усилила меры безопасности, внедрив многофакторную аутентификацию.