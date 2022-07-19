Тепловой насос PHNIX для низкоуглеродного и эффективного коммерческого водонагрева

В связи с ростом затрат и ограниченным наличием электроэнергии и пространства важное значение приобретает экономичный и эффективный водонагрев, особенно в производственных помещениях, крупных коммерческих объектах и жилых зданиях. Поэтому PHNIX выводит на мировую сцену серию HeatMaster R290, обладающую множеством преимуществ, таких как низкий потенциал глобального потепления (ПГП), нулевой озоноразрушающей способностью (ОРС) и высокая эффективность, чтобы внедрить более экономичное решение для нагрева воды для коммерческих проектов и снизить углеродные выбросы.

Компания PHNIX, являющаяся одним из ведущих производителей тепловых насосов, в течение 20 лет специализируется на разработке промышленных систем нагрева воды с помощью тепловых насосов. Кроме того, благодаря успешному применению на многих коммерческих предприятиях по всему миру компания PHNIX стала одним из ведущих брендов в области коммерческих тепловых насосов. На этот раз серия HeatMaster от PHNIX с ПГП 3 и ОРС 0 может помочь в достижении глобальной цели углеродной нейтральности.

Свойства водонагревателя R290 HeatMaster:

Экологичность

Низкий ПГП и нулевая ОРС, хладагент R290 способствует сокращению углеродных выбросов и ограничению глобального потепления. В серии HeatMaster используется хладагент R290, не наносящий вреда озоновому слою и способствующий достижению глобальной углеродной нейтральности.

Энергоэффективность

Благодаря сочетанию хладагента R290 и инверторной технологии нагрева система обладает оптимальной производительностью в диапазоне от -25 до 43 ℃ . Максимальная температура воды на выходе может достигать 75 ℃ без электрического нагрева, что гарантирует защиту от легионеллы. Что еще более важно, система может подключаться даже к солнечным системам водонагрева, а также различным системам водонагрева, работающим на газе и электричестве.

Интеллектуальный контроль

Оснащенная модулем plug-and-play 4G DTU, система может поддерживать связь с веб-платформой через облачный сервер. Руководители проектов и технические специалисты могут осуществлять постоянный мониторинг теплового насоса и управлять им. Облачный сервер DTU компании PHNIX расположен в Европе, что обеспечивает безопасность и стабильность передачи данных.

«В условиях резкого роста мировых цен на топливо мы вводим этот тепловой насос для удовлетворения долгосрочного и высокого спроса на горячую воду коммерческого назначения, чтобы лучше справиться с этой крупной экономической проблемой», — заявил Трой Ван (Troy Wang), директор по сбыту подразделения коммерческих ОВКВ компании PHNIX.