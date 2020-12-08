Теплый и яркий: Нижневартовск запустил новую акцию доброты

Рябиновый бульвар столицы Самотлора преобразился: деревья и фонарные столбы теперь укутаны в теплые и яркие шкафы. Сделаны они руками серебряных волонтеров. Дело в том, что в Нижневартовске продолжается реализации проекта «Ярче Город». Так его зимним вариантом стал ярнбомбинг.

Напомним, идея проекта «Ярче Город» была озвучена активной молодежью и нашла поддержку у главы города. Также он перекликается с акцией «Теплый город», которая была инициирована главой муниципалитета Василием Тихоновым и объединила жителей прошлой зимой при изготовлении скворечников в единой символике и кормлении птиц в течение всей зимы.

— Зимний Нижневартовск становится ярче и позитивнее. Креативные проекты продолжают развиваться. В роли арт-волонтера себя может попробовать каждый житель Нижневартовска. Такие акции объединяют, дарят всем хорошее настроение и делают наш любимый город красивее, – поделился впечатлениями глава города и участник акции Василий Тихонов.

Роль арт-волонтеров, судя по всему, многим пришлась по душе.

— Странно, что эта идея раньше никому в голову не приходила. Зимой нашему городу не хватает ярких красок, а благодаря нашим работам, он преображается. Когда к нам за помощью обратилась молодежь, сразу же согласились. Они обеспечили нас всем необходимым – спицами и пряжей. Шарфики связали быстро, опыта нам не занимать. Но одного Рябинового бульвара мало, надо украсить так весь город! – говорит Нэлли Ежукова, председатель общественной организации «Ветеран».

Пожелание старшего поколения услышано. Молодежный центр города приглашает вартовчан присоединиться к «Ярнбомбингу» и раскрасить долгую северную зиму яркими, теплыми красками. Условия участия в креативном проекте можно узнать в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Теплый город». Также на украшенных аллеях размещены QR-коды с отсылкой в группу. Желающий может оставить заявку, в дальнейшем он получит инструкцию и бесплатную пряжу.

Кстати, акция «Теплый город», о которой мы говорили выше, живет и сегодня.

— Со студентами НВГУ в рамках их акции «Неделя добра» делали скворечники, подсыпаем туда корм, так что они не забыты, – отмечает Кристина Яворская, начальник отдела по развитию добровольчества Молодежного центра.

Так что несмотря на пандемию, жизнь в Нижневартовске продолжается.