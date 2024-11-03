Tequila Don Julio организовала торжества в честь дня мёртвых по всему миру

День мёртвых – это один из самых почитаемых мексиканских праздников, который посвящен ушедщим в мир иной близким. В этом году Tequila Don Julio, оригинальная премиальная мексиканская текила, познакомила мир с этой яркой культурной традицией. В честь праздника бренд представил красиво оформленные Ofrendas – украшенные альтари – в восьми оживленных городах мира: Боготе, Кейптауне, Лондон, Лос-Анджелесе, Мельбурне, Мехико, Мумбаи и Сан-Паулу, а также бесчисленные торжества на более чем тридцати рынках по всему миру. Эта инициатива оживляет магию Дня мёртвых, побуждая местных жителей участвовать в торжествах и поминовении тех, кого они потеряли.

Tequila Don Julio заключила партнерское соглашение с известным мексиканским художником и историком Бетсабе Ромеро (Betsabeé Romero) и мексиканским дизайнером-флористом Хуаном Рентерией (Juan Rentería), которые создавали творческую концепцию Ofrendas и помогали сориентироваться местным художникам-инфлюенсерам в каждом городе. В знак уважения к традициям почитания предков, на каждом Ofrenda будет изображен визионер-основатель бренда Дон Хулио Гонсалес (Don Julio González) в окружении ярких элементов и декора, которые сочетают в себе богатые традиции Мексики с уникальным духом и стилем каждого города.

«Как художник, корни которого тесно связаны с традициями Мексики, Ofrendas имеют для меня большое значение – это живой диалог между прошлым и настоящим, место, где мы чтим память наших предков, размышляя о современных реалиях», – сказал Бетсабе Ромеро. «Я посвятил более двух десятилетий переосмыслению этих священных алтарей, смешивая традиционные элементы с современными перспективами, чтобы сделать эту жизненно важную культурную традицию живой и актуальной. Я безмерно благодарен Tequila Don Julio за то, что они позволили мне внести свой вклад в творческое видение этих Ofrendas и поделиться красотой наших традиций Дня мёртвых с миром».

«День мёртвых – это праздник жизни и любви, время, чтобы соединиться с нашими корнями и нашими воспоминаниями», – сказал Хуан Рентерия. «Сотрудничество с Tequila Don Julio для воплощения этой традиции в жизнь в глобальном масштабе – это честь, которая наполняет меня гордостью и радостью. Мне нравится видеть, как каждый город по-своему воспринимает и переосмысливает нашу прекрасную традицию».

«Мы чрезвычайно гордимся тем, что можем показать всему миру уникальный мексиканский праздник, который является одой жизни в честь тех, кто ушел», – говорит Софи Келли (Sophie Kelly), глобальный руководитель Agave в Diageo. «Tequila Don Julio выводит мексиканскую культуру на передний план благодаря аутентичным ярким торжествам по всему миру, которые приглашают местных жителей познакомиться с одной из самых почитаемых традиций Мексики».