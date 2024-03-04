TerraPay объявила о назначении Луизы Бретт в качестве независимого директора

Группа TerraPay, ведущая глобальная сеть трансграничных платежей, объявила о назначении Луизы Бретт (Louise Brett) независимым директором компании Terra Payment Services (UK) Limited (TerraPay UK). Луиза обладает богатым опытом и выдающейся карьерой в сфере финансовых услуг.

Louise Brett

В этой роли Луиза будет служить жизненно важным связующим звеном между TerraPay, финансовой экосистемой в целом, и заинтересованными сторонами TerraPay, чтобы поддерживать высокие стандарты управления, разнообразия и интеграции, а также культуру соответствия. Имея обширный опыт работы в сфере финансовых технологий и финансовых услуг, она привнесет в совет директоров уникальную перспективу, улучшив модель управления TerraPay в соответствии с ростом и амбициями компании.

Карьера Луизы включает в себя работу в качестве вице-председателя Deloitte UK и руководителя отдела инноваций в области финансовых технологий и финансовых услуг в Deloitte Europe. Она была движущей силой в формировании реакции Deloitte на рост финансовых технологий, содействуя финансовой интеграции и стимулируя местные финансовые технологии на мировой арене. Ее стратегическое видение, практический подход и приверженность инклюзивному лидерству выделили ее как лидера в отрасли. Она работала во всей экосистеме с клиентами финансовых услуг, государственными органами, регулирующими органами, консультантами, венчурным капиталом и всем финтех-сообществом. Как бывший банкир и лидер, она понимает нюансы балансирования между стратегическим видением и реальностью строго регулируемого сектора. Луиза твердо верит в силу инклюзивного лидерства и разнообразия мыслей для достижения превосходного долгосрочного успеха.

В качестве председателя правления и комитета по рискам и соответствию принципам управления (GRC) TerraPay UK Луиза будет играть ключевую роль в обеспечении того, чтобы модель управления компании развивалась с учетом решений TerraPay и повышала ее репутацию. Ее опыт обеспечит необходимые задачи и рекомендации, ситуационную осведомленность и сканирование горизонта, чтобы поддержать стратегический нарратив TerraPay и долгосрочный успех.

Амбар Сур (Ambar Sur), основатель и генеральный директор TerraPay, выразил свой энтузиазм по поводу присоединения Луизы к команде: «Мы рады приветствовать Луизу в TerraPay в качестве нашего независимого директора в Великобритании. Ее обширный опыт и стратегическая проницательность будут неоценимы в формировании будущего TerraPay. Мы считаем, что ее опыт еще больше укрепит наши стандарты управления и внесет значительный вклад в наш путь роста».

Говоря о своей новой роли, Луиза сказала: «Я очень рада начать это новое путешествие в TerraPay. Для масштабирования и развития финтех-компаний, таких как TerraPay, важно видеть решимость соответствовать росту. Понимая нормативные рамки и принципы и стремясь к инновациям, они создают критически важную основу для будущего успеха. Я с нетерпением жду возможности поддержать этот рост в ближайшие годы».

Луиза является известным лидером отрасли и недавно была включена в престижный рейтинг Women in FinTech PowerList 2022, что подчеркивает ее исключительные достижения и влияние в секторе финансовых технологий. Ранее она была членом совета директоров ScaletUp Institute и UK Women in Payments.