Тесса Томпсон: новое лицо бренда представляет Armani Beauty

Armani Beauty с удовольствием представляет новое лицо бренда, американскую актрису Тессу Томпсон. Томпсон примет участие в обеих рекламных кампаниях легендарного тонального флюида LUMINOUS SILK FOUNDATION и новой губной помады LIP POWER, снятых шведским фотографом Микаэлем Янссоном.

LUMINOUS SILK FOUNDATION – фундаментальное выражение философии Armani, заключающейся в совершенствовании цвета лица легким прикосновением. Тональный крем представлен палитрой из 40 оттенков для любого цвета кожи. LIP POWER — это стойкая атласная губная помада, в состав которой входят защитные, дарящие ощущение комфорта масла, а также пигменты высокой интенсивности, обеспечивающие яркий цвет, комфорт и ощущение легкости на весь день. Инновационный каплевидный стержень обеспечивает простоту нанесения и четкость линий.

«Мое представление о красоте применимо к каждой женщине, поскольку оно подчеркивает ее индивидуальность и уникальность. Тесса Томпсон поразила меня своей лучезарной энергией и вибрирующим спокойствием ее образа жизни. Я рад возможности сотрудничества с ней, что позволит выразить новую грань женского калейдоскопа красоты Armani», — заявил Джорджио Армани.

Тесса Томпсон добавила: «Наши представления о красоте с точки зрения культуры меняются и становятся более комплексными. Что мне нравится в бренде Armani, так это то, что он дает возможность любой женщине раскрыть свои лучшие качества».

Прежде, чем утвердить свое имя в мире кинематографии, Тесса Томпсон, родившаяся в Лос-Анджелесе, играла в театре и снималась в небольших ролях на телевидении. Съемки в фильме «Уважаемые белые люди» (2014 год) стали ее первой заметной, прорывной ролью в кино. Затем последовал фильм Авы ДюВерней «Сельма» (2014 год). Томпсон также известна своей ролью в номинированном на премию «Эмми» драматическом сериале «Мир Дикого Запада». В 2015 году Томпсон снялась в «Криде», в ноябре 2018 года – в «Криде 2» а в настоящее время она снимается в «Криде 3». Тесса Томпсон также сыграла Валькирию в фильме студии Marvel «Тор: Рагнарек» в 2017 году, а затем снялась в фильме «Мстители: Финал» (2019 год). Также она примет участие в съемках фильма «Тор: Любовь и гром», выход которого намечен на 2022 год. В 2019 году Томпсон появилась на обложке журнала TIME как Лидер следующего поколения. В 2020 году она снялась в фильме «Любовь Сильви», являясь одновременно его исполнительным продюсером. Совсем недавно Томпсон получила признание за роль Ирэн Редфилд в фильме Ребекки Холл «Идентичность», события которого разворачиваются в 1920-х годах. Фильм вышел на Netflix в ноябре 2021 года. Фильм представляет собой экранизацию романа Неллы Ларсен «Гарлемский ренессанс» 1920-х годов, в котором рассматриваются вопросы расовой идентичности. Параллельно с актерской карьерой в 2021 году Томпсон создала собственную продюсерскую компанию Viva Maude, в рамках которой она подписала первый контракт с HBO/HBO Max – экранизацию книги «Тайные жизни церковных дам» и «Кто боится смерти». Кроме того, Тесса Томпсон создала и продюсирует серию документальных фильмов для Hulu под названием «Puzzle Talk», находящуюся в разработке.

Тесса Томпсон становится лицом компании Armani beauty, перенимая эстафету у актрис Кейт Бланшетт, Чжун Чуси, Адриа Архона, Элис Пагани и Греты Ферро; актеров Райана Рейнольдса, Джексона Йи и Николаса Холта; а также моделей Барбары Палвин, Мадисин Риан и Валентины Сампайо. Каждый амбасадор компании Armani beauty по-своему воплощает видение красоты Джорджио Армани.

Armani beauty: простота, естественная элегантность и подлинность Более 20 лет Armani beauty производит косметику с великолепной текстурой, средства по уходу за кожей, создаваемые на основе передовых научных достижений, а также духи, состав которых отличается редкими ингредиентами. Косметическая линия вдохновлена образами и потребностями реальных людей и призвана подчеркивать естественную красоту, открывать, а не скрывать. Она недавно пополнилась несколькими знаковыми продуктами: основами Luminous Silk и Power Fabric, линейкой косметики Neo Nude, тушью для ресниц Eyes to Kill и тенями для глаз Eye Tint, жидкой губной помадой Lip Maestro, а также новой помадой Lip Power. Линейка средств по уходу за кожей включает серию фирменных антивозрастных средств Crema Nera. Бренд также объединяет различные коллекции мужских и женских духов, среди которых легендарные Acqua Di Giò, Code, Sì и My Way, а также серию духов от-кутюр Armani / Privé.