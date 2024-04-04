Tianlong принял участие в Международном медицинском конгрессе стран ШОС в Кыргызстане

В Бишкеке состоялся Международный медицинский конгресс стран ШОС на тему «Инновации и технологии в развитии кардиологии и неинфекционных заболеваний в странах Шанхайской организации сотрудничества». На конгрессе присутствовали министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель Генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн (Janesh Kane), 400 медицинских работников, академиков и ученых с мировым именем. Компания Tianlong Science and Technology была приглашена принять участие и выступить с речью на конгрессе, продемонстрировав и обсудив свои последние достижения и инновации в области персонализированной медицины с ведущими экспертами со всего мира.
На этот конгресс компания Tianlong пригласила профессора Коу Хуэйцзюань (Kou Huijuan) из отделения кардиологии второй аффилированной больницы Сианьского университета Цзяотун выступить с речью. Профессор Коу рассказала о точном лечении и текущем прогрессе диагностики и лечения гипертонии в Китае и о ряде клинических случаев, а также представила персонализированное лекарственное решение для гипертонии от Tianlong, которое может обнаруживать семь мутаций генов в лекарствах от гипертонии и управлять пятью типами лекарств от гипертонии. Профессор Коу сообщила, что «Персонализированные лекарства — это новая медицинская модель, которая может определять дозировку и тип лекарств для каждого пациента на основе генетических различий», что послужило ценным источником вдохновения для участников.
Компанию Tianlong также пригласили принять участие в серии конференций и обменов в Кыргызстане. На международной конференции «Актуальные вопросы лабораторной медицины» Джессика Ву (Jessica Wu), доктор молекулярной биологии из отдела зарубежного маркетинга Tianlong, выступила с докладом «Набор реагентов LigSeq — персонализированные лекарственные решения Tianlong». Во время презентации доктор Ву обсудила важность персонализированных лекарств и поделилась последними исследованиями и примерами применения. Она сообщила, что «персонализированное лекарственное решение Tianlong может обнаруживать гены, связанные с эффектами обычно используемых лекарств от заболеваний, обеспечивая руководство для клинического лечения».