Tianlong принял участие в Международном медицинском конгрессе стран ШОС в Кыргызстане

В Бишкеке состоялся Международный медицинский конгресс стран ШОС на тему «Инновации и технологии в развитии кардиологии и неинфекционных заболеваний в странах Шанхайской организации сотрудничества». На конгрессе присутствовали министр здравоохранения Кыргызской Республики Алымкадыр Бейшеналиев, заместитель Генерального секретаря ШОС Джанеш Кейн (Janesh Kane), 400 медицинских работников, академиков и ученых с мировым именем. Компания Tianlong Science and Technology была приглашена принять участие и выступить с речью на конгрессе, продемонстрировав и обсудив свои последние достижения и инновации в области персонализированной медицины с ведущими экспертами со всего мира.

Professor Kou Spoke at the International Medical Congress of SCO Countries

Dr. Wu Spoke at the International Conference in Kyrgyzstan

На этот конгресс компания Tianlong пригласила профессора Коу Хуэйцзюань (Kou Huijuan) из отделения кардиологии второй аффилированной больницы Сианьского университета Цзяотун выступить с речью. Профессор Коу рассказала о точном лечении и текущем прогрессе диагностики и лечения гипертонии в Китае и о ряде клинических случаев, а также представила персонализированное лекарственное решение для гипертонии от Tianlong, которое может обнаруживать семь мутаций генов в лекарствах от гипертонии и управлять пятью типами лекарств от гипертонии. Профессор Коу сообщила, что «Персонализированные лекарства — это новая медицинская модель, которая может определять дозировку и тип лекарств для каждого пациента на основе генетических различий», что послужило ценным источником вдохновения для участников.

Tianlong’s personalized medication solution

Компанию Tianlong также пригласили принять участие в серии конференций и обменов в Кыргызстане. На международной конференции «Актуальные вопросы лабораторной медицины» Джессика Ву (Jessica Wu), доктор молекулярной биологии из отдела зарубежного маркетинга Tianlong, выступила с докладом «Набор реагентов LigSeq — персонализированные лекарственные решения Tianlong». Во время презентации доктор Ву обсудила важность персонализированных лекарств и поделилась последними исследованиями и примерами применения. Она сообщила, что «персонализированное лекарственное решение Tianlong может обнаруживать гены, связанные с эффектами обычно используемых лекарств от заболеваний, обеспечивая руководство для клинического лечения».