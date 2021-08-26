TikTok обзаведётся историями: как это выглядит

В приложении TikTok тестируется новый формат Stories, отображенных на боковой панели приложения. Данными сведениями поделилось издание Social Media Today, сославшись на Twitter британского эксперта по социальным сетям Мэтта Наварра, который одним из первых выложил в сеть снимок экрана с надписью «Introducing TikTok Stories».

Как это работает и кому доступна функция сегодня

Stories представляет собой видео, которое исчезает после прохождения 24 часов. На данный момент функция доступна только некоторым пользователям TikTok. Представитель компании подтвердил информацию о том, что тестируемый формат проводится уже в нескольких странах. В зависимости от результатов тестирования, в скором времени способ предоставления информации на сутки может стать открытым для каждого участника сети, включая специалистов по арбитражу трафика.

Дополнительные сведения

Впервые Stories появились в Snapchat, но лучше всего прижились в Instagram, где появились ещё в 2016 году. Данная функция позволяет делиться фото и видео с надписями и фильтрами, которые исчезают из лент подписчиков через сутки, но сохраняются в архиве автора.

Похожий формат под названием Fleets в 2020 запускал Twitter, однако впоследствии отказался от него в августе 2021 года. По словам представителей социальной сети Twitter, функция не оправдала своих ожиданий, не набрала достаточной популярности среди пользователей.

Предположительно, появление такого функционала как Stories в TikTok является способом увеличить количество пользователей, размещающих персонализированный контент.