Тимофей Баженов выдвинул предложение усилить борьбу с киберпреступлениями

Технологии
26 апреля 2021

Практически каждый день кибермошенники находят новые лазейки, для того, чтобы обходить закон и наживаться на простых людях. Владелец IT-компании Евгений Видякин констатирует, что такая ситуация возникла неслучайно — «цифра» насаждается повсеместно, но большинство людей не знают, с какими рисками они могут столкнуться в условном вайбере. Только в прошедшем году киберпреступники суммарно украли у россиян свыше 150 миллиардов рублей! По мнению известного тележурналиста и лидера общественного движения Тимофея Баженова, необходимо, чтобы государство срочно вмешалось.

Как говорит Тимофей Баженов, для усиления борьбы с кибермошенничеством следует, в первую очередь, правильно квалифицировать его. Далее требуется ужесточить наказание за такое преступление и выработать меры противодействия киберпреступникам, привлекая к этому процессу банки, провайдеры и телефонные компании. Также журналист считает целесообразным ввести наказание «за покровительство кибермошенничеству».

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