Тимур Шарипов о растущем спросе на легкогрузовые шины и новых моделях КАМА ICE TRACE

Шинный комплекс KAMA TYRES, один из лидеров грузового шинного рынка России, запустил в серийное производство две новых модели легкогрузовых шин КАМА ICE TRACE: теперь в ассортименте линейки также представлены типоразмеры 195/70R15С и 205/70R15С.

«По данным аналитиков, сегмент LCV-автомобилей сохраняет рост по отношению к предыдущему году. Высокий спрос на данный вид транспорта отражает и растущую потребность рынка в качественных и надежных легкогрузовых шинах», — отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Линейка зимних шин КАМА ІСЕ ТRАСЕ предназначена для комплектации легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Данные шины приспособлены для движения, в том числе по обледенелым и заснеженным дорогам в климатических зонах при температуре окружающей среды от -45 до +10 °C. Всего ассортимент линейки будет представлен 11 моделями с посадочным диаметром 15–16 дюймов.

Стоит отметить, что легкогрузовая шина 195/75R16C KAMA ICE TRACE стала лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения» регионального этапа федерального конкурса «100 лучших товаров России — 2024».

Советы экспертов, которые помогут при выборе шин для микроавтобусов и малогабаритных грузовиков:

• Назначение: выбираем шины с маркировкой LT — для небольших грузовиков и микроавтобусов или C — для коммерческих грузовиков и фургонов.

• Типоразмер: диаметр шины, ширина профиля и важный показатель маркировки шин для коммерческого транспорта и микроавтобусов — соотношение ширины и высоты профиля в процентах от ширины.

• Индекс допустимой нагрузки — вес, который может выдержать покрышка. Его выбирают индивидуально, исходя из планируемого веса перевозок.

• Максимально допустимая скорость, заявленная производителем, учитывая максимальную нагрузку на автомобиль, что напрямую влияет на срок службы самих шин и других комплектующих транспорта.

• Сезон: зимние, летние и всесезонные шины для коммерческого транспорта, главное — соответствовать погодным условиям и вовремя «переобуваться».

От правильно подобранных шин зависят курсовая устойчивость и маневренность транспорта, что обеспечивает безопасность и комфорт как для водителя, так и для пассажиров.