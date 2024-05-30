Токен Bitget Wallet (BWB) дебютировал на Bitget Launchpad

Технологии
30 мая 2024

Bitget, ведущая мировая криптовалютная биржа и Web3-компания, объявила о запуске токена BWB Bitget Wallet на своем Launchpad. Продажа токена BWB будет осуществляться в период с 1 июня по 6 июня, а на спотовом рынке Bitget он появится в 20:00 (GMT+8) 6 июня 2024 года.

Будучи ведущей платформой для запуска токенов, Bitget Launchpad позволяет пользователям участвовать в сборе средств для перспективных и развивающихся проектов, предлагая взамен токены.

Bitget Wallet — это не просто кошелек, а полнофункциональная децентрализованная экосистема и шлюз для пользователей в Web3. Согласно дорожной карте на 2024 год, кошелек Bitget Wallet объявил о запуске Bitget Onchain Layer — перспективного плана для будущих начинаний в Web3, который позиционирует себя как расширение сети и децентрализованное будущее экосистемы Bitget.

Помимо того, что BWB является официальным нативным токеном кошелька Bitget, он также играет важную роль в системе Bitget Onchain Layer. Powering the Bitget Onchain Layer — это экосистемный фонд BWB с капиталом $10 млн, который направлен на инкубацию и развитие партнерских проектов, созданных на основе Bitget Onchain Layer. Бесшовная интеграция внутри и вне сети ресурсов является ключевым элементом развития Bitget Onchain Layer, использующего модульно-функциональные DApps (MFDs) для обеспечения нативного доступа к различным финансовым сервисам Web3 из удобного приложения Bitget Wallet.

Токен BWB обладает широкими возможностями в экосистеме Bitget, расширяя права и возможности пользователей благодаря целому ряду функций. Он используется для управления, позволяя держателям токенов участвовать в процессах принятия решений. Пользователи также могут использовать BWB, чтобы получать вознаграждения, что еще больше увеличивает общую доходность. Токен также станет неотъемлемой частью оплаты за газ в нескольких сетях с будущим выпуском кошелька Account Abstraction (AA). Владельцы BWB получают доступ к мероприятиям Bitget Wallet, таким как Launchpad, Launchpool и аирдроп. Владение BWB также дает право на получение аирдропа от проектов, созданных на основе Bitget Onchain Layer, обеспечивая постоянную ценность и преимущества для держателей токена.

В период размещения BWB на Bitget Launchpad пользователи могут использовать для участия в продаже нативный токен Bitget — BGB. Цена обмена BGB будет объявлена после начала расчета периода удержания После закрытия окна обязательств токены BWB будут распределены между пользователями на основе их обязательств по BGB.

«Оценка ценности Bitget Wallet и токена BWB требует более широкой перспективы, чем оценка простого Web3-кошелька», — заявил Элвин Кан, операционный директор Bitget Wallet. «Децентрализованное будущее Bitget лежит в основе Bitget Onchain Layer, открытой и созданной совместными усилиями экосистемы, которая выступает в качестве промежуточного слоя для взаимодействия пользователей в Web3. В этих рамках токен BWB будет служить не только официальным токеном экосистемы Bitget Wallet, но и сердцем Bitget Onchain Layer».

«По мере развития нашей экосистемы токен BWB будет играть все более значительную роль в расширении возможностей и применении в рамках Bitget Onchain Layer, тем самым расширяя свою ценность и признание по мере развития экосистемы», — добавил он.

В марте 2023 года Bitget инвестировала еще $30 млн в Bitget Wallet (ранее известный как BitKeep), тем самым обеспечив себе контрольный пакет акций и послужив катализатором комплексного обновления бренда. Недавно Bitget Wallet представил подробную дорожную карту на 2024 год, которая включает в себя разработку Bitget Onchain Layer. Эта инициатива призвана повысить роль платформы как децентрализованного расширения и будущего ядра всей экосистемы Bitget.

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