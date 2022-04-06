Топ-10 самых «обычных» примет в спорте

Знаете, что объединяет трижды Олимпийского чемпиона и студента? Они верят в приметы. Можно над этим смеяться, но, согласитесь, когда на кону стоит так много, немного помощи сверху не помешает. Вместе с букмекером 1xСтавка, c определенным чувством юмора, разбираемся как привлекают удачу настоящие звезды спорта.

Встать с нужной ноги

Фигуристка Татьяна Навка уверена, что на лед нужно ступать только левой ногой, иначе чисто откатать не получится. С приметой не согласится футболист Роналдо — он уверен, что начинать соревнования нужно именно с правой ноги. Возможно, что все зависит и от покрытия тоже. На лед следует выходить с левой ноги, а на газон — исключительно с правой.

Неприкосновенные чехлы

Еще одна примета известных фигуристов: чехлы для коньков должны лежать на бортике параллельно друг другу, и никто не должен их трогать, пока выступает сам спортсмен. Тем более, чехлы не должны упасть — это равносильно падению или травме.

Нельзя стричься и бриться

Наверно, это самая известная спортивная примета. Повышенная лохматость игроков НХЛ неоднократно была причиной шуток и мемов. Но хоккеистов это не смущает — Кубок Стэнли стоит того. Не уверены насчет спортсменов, но кто действительно выигрывает от этой приметы, так это барберы. После финала они буквально купаются в клиентах и деньгах.

Плюнуть, чтобы не сглазить

В бейсболе многие игроки плюют на свои перчатки перед броском. Считается, что это отгоняет неудачу и улучшает сцепление с мячиком. А вот плевать непосредственно на сам мячик категорически запрещено — это даже прописано в официальных правилах.

Цвета силы

Один из самых высокооплачиваемых спортсменов мира Тайгер Вудс на финал соревнований всегда надевает красное поло и черные брюки. А все потому, что в детстве его мама сказала, что для Козерогов эти цвета притягивают удачу.

Женщины приносят победу

Гонщик Себастьян Феттель всегда дает своим болидам женские имена. В отличии от многих мужчин спортсменов, которые даже отказываются разговаривать перед соревнованиями с женами и матерями, он не считает, что женщины приносят неудачу, у него есть своя и всегда рядом, под боком.

Целый ритуал

Чемпионка Серена Уильямс соблюдала не одну, а целый перечень примет. Например, с собой на корт брала тапочки, в которых принимала душ, перед началом игры подтягивает носки и завязывает шнурки особым счастливым узлом. А еще подает первый мячик так, чтобы он пять раз подпрыгнул перед первой подачей, и два раза – перед второй.

А кто вы по знаку зодиака?

Тренер Раймон Доменек, который смог вывести сборную Франции в финал Чемпионата мира 2006 года, подбирает себе игроков по дате рождения. Если нет совместимости с зодиакальной картой остальных членов команды — футболиста не возьмут. Особо проблемными он считает Львов и Скорпионов.

Щитки удачи

Еще одна футбольная примета. Джон Терри носил одни и те же щитки 10 лет. И когда он, будучи капитаном “Челси”, где-то их потерял, в клубе началась настоящая паника.

Шорты Великого

Майкл Джордан на протяжении всей своей карьеры поддевал под форму одни и те же синие шорты, в которых играл еще в университетской команде. Представляете, какая мощная энергия победы у этих шорт?

У игроков тотализаторов тоже есть свои приметы. Например, онлайн-приложение нужно открывать только указательным пальцем правой руки, а во время игры нельзя отвечать на звонки. Но не относитесь к приметам слишком серьезно — выиграть у букмекера 1xСтавка гораздо проще, чем победить в финале Чемпионата.