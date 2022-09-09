Топ-7 самых необычных подарков спортсменам от фанатов

Спортсмены радуют поклонников своими выступлениями, вдохновляют своими подвигами и победами. И ничего удивительного, что фанаты хотят выразить свою любовь в чем-то вещественном. В нашем рейтинге, на основе информации от нашего партнера букмекерской конторы 1xСтавка, мы собрали самые трогательные, необычные и запоминающиеся подарки, которые дарят звездам мирового спорта.

Александр Овечкин, овца

На свое 30-летние форвард “Вашингтон Кэпиталз” получил в подарок живую овцу! И это не первый раз, когда ему дарят это парнокопытное: в 2011 году “рыжий из “Иванушек” подарил ему барашка Бяшу. Александр на этот подарок не обиделся, более того, сказал, что после завершения карьеры задумывается всерьез заняться животноводством. Но пока оба блеющих подарка будут жить в загородном доме у родителей спортсмена, а пока мы можем наслаждаться его спортивными подвигами и даже зарабатывать на них, заключая пари на новый сезон столичной команды в “1xСтавка”.

Алина Загитова, дизайнерские сумка, кольцо, игрушка

Фан-база фигуристки одна из самых больших в российском женском спорте. Неудивительно, что и подарки имеют большой масштаб и в пространственном, и в денежном выражении. Так, после очередного успешного выступления поклонники подарили ей сумку LV, кольцо Bulgari и 230-сантиметрового плюшевого медведя. Сотни маленьких мягких игрушек и огромные букеты цветов — даже не обсуждаются.

Евгений Плющенко, яйца и женское белье

Казалось бы, что эту звезду мирового фигурного катания за десятилетия карьеры ничем не удивить, но нет. Однажды ему подарили гусиные яйца. Странный подарок перед тренировкой преподнес ему его тренер Алексей Мишин. Разведение гусей — хобби именитого тренера, результатами которого он решил поделиться со своим воспитанником.

Юлия Липницкая, музыка

По-настоящему трогательный подарок получила юная фигуристка от израильского продюсера Артура Исмакова. Легендарное выступление в 2014 году настолько покорило его, что он сочинил композицию “Девочка в красном пальто” и подарил ее Юлии, отметив в социальных сетях. Подарок понравился не только спортсменке, но и другим ее поклонникам: теперь эту музыку активно используют для фан-видео с фигуристкой.

Игорь Акинфеев, сухари

Фанаты ЦСКА решили, что необычно не всегда дорого, и преподнесли в 2015 году капитану и вратарю команды Игорю Акинфееву мешок с сухарями. Тонкая отсылка с пожеланием “сухих” матчей пришлась армейцу по вкусу во всех смыслах — оказалось, что он очень любит сухари с чаем. Футбол сейчас самый популярный вид спорта в России, чемпионат страны стартовал совсем недавно, поэтому настоящие ценители и эксперты делают свои ставки, кто на «ЦСКА», а кто-то верен питерскому «Зениту», стоит только выбрать свою букмекерскую контору или загрузить добротное приложение, например «1xСтавка».

Роман Широков, канарейка

Канарейку в золотой клетке внезапно получил футболист “Зенита” не в честь торжества, а в честь своей интернет-активности в Твиттере (запрещена на территории Российской Федерации). В марте 2012 года птицу доставили прямо на тренировочную базу команды.

Елизавета Туктамышева, самурайский меч

После того, как Лизу оставили в запасных перед Чемпионатом мира в Японии, поклонники решили поддержать свою любимицу и заодно сделать тонкий намек всем врагам фигуристки, подарив ей золотой самурайский меч. Презент спортсменке так понравился, что она даже выложила с ним несколько фото на своей страничке в социальных сетях с подписью «Мои поклонники знают, какой подарок мне сделать».