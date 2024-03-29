Toshiba представила новую микроволновую печь Air Fry на Европейской торговой конференции 2024 в Греции

Приобретенный Midea Group в 2016 году легендарный бренд Toshiba, берущий свое начало в 1875 году, принял участие в Европейской торговой конференции 2024 года в Греции. На этом мероприятии Toshiba предстала свою новаторскую микроволновую печь Air Fry (MW3-AC26SF), которая входит в серию W3, открывая новую эру инноваций кухонных технологий. Используя свой обширный опыт и глобальный охват, Toshiba занимает стратегическое положение, чтобы предложить европейским потребителям профессиональный и творческий опыт приготовления пищи, демонстрируя свои последние инновации, включая революционно новую микроволновую печь Air Fry из серии W3, что отражает ее стремление раздвинуть границы инноваций и улучшить жизнь потребителей во всем мире за счет технологий.

Новая микроволновая печь Air Fry, флагманский продукт серии W3, воплощает стремление Toshiba к совершенству и инновациям, обещая профессиональный опыт приготовления пищи и многофункциональность, включая воздушную жарку, конвекцию, гриль и микроволновые возможности. Печь, начало продаж которой ожидается на Amazon в июне, сочетает в себе элегантный дизайн с расширенными функциональными возможностями. Оснащенная технологией OriginInverter™ печь обеспечивает точный и устойчивый нагрев, принося неизменно стабильные результаты приготовления пищи. Технология ChefDefrostTM сокращает время размораживания и обеспечивает лучший результат, экономя время и сохраняя качество продуктов. Передовая технология воздушной жарки позволяет готовить более здоровую пищу с минимальным количеством масла, в то время как функции конвекции и гриля обеспечивают универсальность для различных кулинарных потребностей. Несмотря на компактные размеры, объем 26 л вмещает большинство блюд, что делает эту печь идеальным решением для повседневного использования.

Благодаря многофункциональным возможностям, современному дизайну и расширенным функциям, новая микроволновая печь Air Fry отражает прогресс в кухонных технологиях, предлагая европейским потребителям более универсальный опыт приготовления пищи. Подчеркивая универсальность, точность и эффективность новой микроволновой печи Air Fry, Toshiba стремится продемонстрировать свою приверженность созданию изделий премиум-класса, в которых сочетаются стиль, функциональность и производительность, устанавливая новый стандарт приготовления пищи дома для Европы.