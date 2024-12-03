Toshiba TV представила лучшие предложения для модернизации гостиной 

По мере приближения праздничного сезона Toshiba TV представила широкий выбор телевизоров для любого бюджета — X9900, Z870 и Z670. От премиум-моделей до недорогих вариантов, Toshiba TV понимает, что выбор правильного телевизора может быть непростым.

В этом году Toshiba X9900, Z870 и Z670 станут отличным выбором во время сезона покупок в Черную пятницу. Эти модели оснащены передовой технологией REGZA Engine ZRi, обеспечивающей потрясающее качество изображения с яркими цветами и четкими деталями, которые оживляют любимые фильмы и шоу. Кинематографический звук с помощью REGZA Power Audio Pro создает атмосферу звука, идеально подходящую для семейных вечеров и встреч. Благодаря возможностям Smart TV доступ к популярным потоковым сервисам еще никогда не был таким простым. Элегантный дизайн дополняет любой домашний декор, а несколько вариантов подключения обеспечивают бесшовную интеграцию с вашими устройствами.

Обладая более чем 70-летним опытом в области производства телевизоров, компания Toshiba TV известна своим технологическим совершенством, инновационными идеями и революционными изобретениями.