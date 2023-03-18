Traders Union обновил рейтинг лучших поставщиков сигналов для бинарных опционов

Эксперты Traders Union обновили рейтинг лучших поставщиков бесплатных сигналов для бинарных опционов. Аналитики рассмотрели эффективность разных поставщиков сигналов и выбрали 7 лучших, в числе которых ведущие брокеры рынка.

Торговые сигналы для бинарных опционов пользуются большой популярностью. Особенно они важны для новичков, которые только учатся работать на данном рынке, и хотят получить первую прибыль и опыт от своих коллег. Также сигналы полезны и пассивным инвесторам, они позволяют повысить доход и перекрыть убытки, которые вы можете понести в результате активного трейдинга.

Как выбрать поставщиков сигналов

Перед тем как начать торговлю по сигналам, важно правильно выбрать поставщика. При выборе нужно учитывать следующие аспекты:

Эффективность – важно проанализировать статистику сигналов не менее чем за 3 месяца.

Тип сигналов – автоматическое копирование сделок или сигнал для открытия сделок вручную.

Размер платы – комиссия может взиматься за каждую сделку, рассчитываться от прибыли либо уплачиваться в виде подписки.

Также важно протестировать сигналы на демо-счете, чтобы убедиться в том, что они действительно работают и подходят для вас.

Лучшие сигналы бинарных опционов

Эксперты Traders Union проанализировали более 100 поставщиков сигналов. Лучшие результаты показали 7 компаний. Они следующие:

Pocket Option

RoboForex

Raceoption

IQcent

Deriv

VideForex

Binary Options Pro Signals

Лучшим поставщиком сигналов бинарных опционов был признан Pocket Option. Компания предлагает клиентам автоматическое копирование сигналов. После того как клиент подпишется на поставщика сигналов, сделки будут автоматически копироваться в торговый терминал и подписчик будет получать ту же прибыль, что и трейдер, на которого он подписан.