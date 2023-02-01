Трансформации в глобальной безопасности

24 января 2023 года на саммите Деловой двадцатки под председательством Индии в Большой двадцатке (G20) в режиме онлайн состоялось организационное совещание рабочей группы «Цифровая трансформация». Оно является важным вспомогательным мероприятием саммита G20, и в нем приняли участие представители более 160 ведущих мировых компаний, включая Google, Microsoft, IBM, Siemens, Wal-Mart и Boston Consulting Group и др.

QAX, как единственная китайская компания в сфере кибербезопасности в рабочей группе, приняла участие в данном мероприятии, на котором вице-президент QAX и генеральный секретарь фонда QAX Public Welfare Foundation Ци Цзысинь (Qi Zixin) выступил с речью о повышении уровня кибербезопасности критически важных инфраструктур, содействии международным коммуникациям по кибербезопасности, а также совместном решении глобальных проблем безопасности и т.д.

От имени китайских компаний, работающих в сфере кибербезопасности, г-н Ци выдвинул три предложения с точки зрения кибербезопасности в цифровую эпоху.

Во-первых, повысить уровень кибербезопасности критически важных информационных инфраструктур, с тем чтобы обеспечить безопасное функционирование цифровых общественных инфраструктур. «Не следует недооценивать проблему кибербезопасности критически важных информационных инфраструктур», — заявил г-н Ци. Являясь первым поставщиком услуг кибербезопасности в истории Олимпийских игр, компания QAX во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине разместила свои системы безопасности на более чем 10 000 терминалов на 38 объектах и 188 сервисных станциях, выявив более 380 миллионов сетевых атак (включая атаки в социальных сетях), более 1000 организаций, осуществляющих атаки, а также десятки тысяч мероприятий по организации сложных комплексных атак класса APT, добившись цели «без происшествий».

Во-вторых, улучшить процесс международных обменов, обмен информацией, образование и профессиональную подготовку по вопросам кибербезопасности в целях решения проблемы цифровой пропасти. Нехватка профессионалов в сфере кибербезопасности уже стала глобальной проблемой. По данным Международного консорциума по сертификации безопасности информационных систем (ISC)2, нехватка профессионалов в области кибербезопасности увеличилась с 2,7 млн в 2021 году до 3,4 млн в 2022 году. Г-н Ци заявил, что улучшение процесса международных обменов, дискуссий, обучения и исследований, связанных с кибербезопасностью, поможет сократить глобальную цифровую пропасть.

В-третьих, активно реагировать на угрозы общественной безопасности, такие как программы-вымогатели, для расширения средств безопасности и сокращения потерь. Вымогатели стали «эпидемией» в эпоху цифровой экономики. Г-н Ци заявил, что всем организациям необходимо наращивать свои возможности реагирования на риски безопасности, совместно решать глобальные проблемы кибербезопасности и способствовать более безопасному развитию и преобразованию компаний в эпоху цифровых технологий.

Участники организационного совещания провели предварительные обсуждения по таким вопросам, как ликвидация пробелов в сфере цифровых технологий и навыков, расширение глобальных возможностей подключения к Интернету, цифровая трансформация малых и средних предприятий, цифровая общественная инфраструктура и доверие к цифровым технологиям.

Саммит Деловой двадцатки является важной частью структуры G20 и одной из наиболее влиятельных платформ для международного бизнес-сообщества в глобальном экономическом управлении и разработке международных экономических и торговых правил. В рамках организационного совещания рабочей группы Деловая двадцатка нацелена на обобщение стратегических рекомендаций международного делового сообщества и их представление на саммите G20 в качестве справочных материалов для лидеров G20. С 2010 года Деловая двадцатка представила на саммите G20 более 400 стратегических рекомендаций, некоторые из которых были высоко оценены лидерами G20, а некоторые включены в их заявления.