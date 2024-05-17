«Транснефть – Балтика»: важная традиция – забота о ветеранах

Нефтепроводчики привели в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны, поздравляли ветеранов и участвовали в торжественно-траурных церемониях.

День Победы остается одним из главных праздников для всех россиян. Традиционно в преддверии 9 мая во всех регионах страны прошли торжественно-траурные церемонии, праздничные мероприятия, которые позволили каждому почувствовать сопричастность с великим подвигом советского народа, хранить память о нем и передавать ее следующим поколениям.

Не менее важно прикоснуться к этой памяти, не только словом, но и делом воплощать знаменитые строки Ольги Берггольц: «Никто не забыт и ничто не забыто». Так, в 6,5-тысячном коллективе компании «Транснефть – Балтика», работающей на территории 8 регионов Северо-Запада и Центральной России, сложилась традиция заботиться о памятниках и мемориалах, расположенных рядом с производственными объектами предприятия, сообщает ее пресс-служба.

Например, сотрудники базы производственно-технического обслуживания и комплектации оборудования уже много лет приводят в порядок и благоустраивают территорию кладбища военных летчиков в местечке Углово Всеволожского района Ленинградской области. В годы войны здесь базировались летчики-истребители, осуществлявшие прикрытие с воздуха Дороги жизни. Рядом с аэродромом было обустроено кладбище павших героев. После войны о нем забыли, захоронение было заброшено. Долгое время о нем напоминали лишь вбитые в землю самодельные колышки со звездами и одна плита. Однако работники базы по своей инициативе каждый год выходили на субботник, чтобы по мере возможностей сохранить священное место. Не так давно по инициативе властей здесь появился достойный мемориальный комплекс, но и традиция заботы о нем осталась — каждый год нефтепроводчики по-прежнему участвуют в мероприятиях по его благоустройству.

В Новгородской области работники нефтеперекачивающей станции НПС-7 много лет назад взяли на себя заботу о состоянии участка братских захоронений советских воинов в д. Менюше Шимского района и помогли восстановить его. С тех пор благоустройство мемориала – еще одна добрая традиция нефтепроводчиков.

Похожие акции прошли также на мемориалах в деревне Бор Киришского района Ленинградской области, поселке Щедрино Ярославской области и других.

Другая важная традиция – забота о ветеранах. Это и благотворительные программы, в рамках которых оказывается помощь участникам войны. Они действуют, например, в Псковской и Тверской областях. С другой стороны – это личная инициатива волонтеров компании «Транснефть – Балтика». В этом году молодые специалисты Новгородского районного нефтепроводного управления лично поздравили двух ветеранов, вручив им цветы и подарки. А работники ЛПДС «Песь» Ярославского РНУ навестили 97-летнюю бывшую работницу станции, ветерана Великой Отечественной войны Веру Михайловну Орехову.

В День Победы нефтепроводчики почтили память героев, возложив цветы и венки к воинским захоронениям и памятникам в Санкт-Петербурге, Новгородской, Ярославской, Тверской, Псковской областях и других регионах, где ведет производственную деятельность «Транснефть – Балтика».