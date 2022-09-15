Трасса М-12 как пример форсированного дорожного строительства

Общество
15 сентября 2022

Благодаря появлению новой трассы М-12 поездка от Москвы до Казани займет 6,5 часов. Строительство участка М12 – нулевого отрезка автодороги Москва-Казань-Екатеринбург – было завершено с опережением минимум на год. Два года отделило принятие решения от открытия «головного участка» (по плану – 3 года). 

Каждый участок находится под личным контролем Марата Хуснуллина, который совершает облеты трассы на вертолете, на местах общается с персоналом и подрядчиками, в ручном режиме решает текущие вопросы. Хуснуллин рассказал, что на четырех из восьми участков работы идут с опережением плановых графиков, на двух допущено некоторое отставание. Окончание основного строительства трассы ожидается в 2023 г., что означает самые быстрые темпы строительства за всю историю страны: за 2,5 года – 830 км.

Трасса М-12 — это повышение логистической связанности регионов, увеличение грузового и туристического потоков благодаря современной комфортной дорожной инфраструктуре, обрастание трассы субъектами МСП, зарабатывающими на этом потоке, считает член МРО «Деловая Алексей Хижняк.

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