Трейдеры сэкономили 1 млн долл. за три месяца торговли без свопов на платформе Vantage

Брокерская компания Vantage (Vantage Markets) сообщила о том, что торговля без свопов золотом в паре XAUUSD на ее платформе получила ошеломляющий отклик от клиентов. В течение первых трех месяцев после появления такой возможности трейдеры, работающие на платформе Vantage, сэкономили почти 1 млн долларов США за счет отсутствия комиссий за перенос позиций через ночь (свопов).

В ответ на положительные отзывы клиентов компания Vantage решила продолжить торговлю без свопов и после окончания 2022 года и распространить это предложение на другие цифровые активы, чтобы им могло воспользоваться большее число клиентов.

Торговля без свопов была разработана для большего удобства трейдеров, торгующих золотом в паре XAUUSD. С клиентов не взимается комиссия за перенос позиции через ночь при торговле на всех торговых счетах, в том числе в приложении Vantage, независимо от размера сделки. Подробную информацию о торговле без свопов можно найти здесь. Клиенты также могут рассчитать свою потенциальную экономию с помощью калькулятора Swap Calculator компании Vantage.

Директор по стратегии и трейдингу Марк Деспальер (Marc Despallieres) заявил: «Мы получили много положительных отзывов от наших клиентов и рады расширить это предложение в их интересах. В условиях крайней волатильности рынка торговля без свопов устраняет комиссии за перенос позиций через ночь как фактор затрат наших клиентов при выборе ими более долгосрочных торговых стратегий. Это также дает им возможность закрывать сделки в любое время по своему усмотрению с целью хеджирования, без необходимости ежедневного закрытия позиций.

Компания Vantage постоянно стремится к расширению своих предложений, чтобы ее клиенты могли торговать на своих собственных условиях».