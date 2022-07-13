Тренды в цветах женской одежды в 2022 году

Весной и летом 2022 года модные цвета женской одежды выбраны с учетом настроения после пандемии и локдаунов. Большая часть модных дизайнеров ориентируется на покупательниц, которые отходят от скучных домашних вещей в нейтральных оттенках, отдавая предпочтение ярким и необычным расцветкам.

Что носят сегодня?

Модные цвета лета 2022 в женской одежде в подборках дизайнеров и стилистов включают зеленые оттенки. Сдержанность и глубина зеленого сочетаются с разной внешностью и цветотипом, поэтому подходят большинству женщин.

Такие дизайнеры, как Michael Kors и Sandy Liang, сделали популярными розовые цвета. Данная палитра, от нежных до ярких оттенков, отличается женственностью и яркостью, подчеркивает индивидуальность тех, кто носит розовые оттенки.

Также смелым и отличным решением становятся неоновые оттенки. От лаймового до бирюзового, данные расцветки помогут подчеркнуть характер и продемонстрировать смелость в выборе дизайна.

С чем нельзя ошибиться?

Некоторые сочетания цветов в женской одежде останутся вечной классикой.

Dior, Chloe и другие модные дома напомнили о популярности белого в своих последних коллекциях. Универсальный выбор совместим со многими другими оттенками. Chanel не дает тренду на черный цвет потерять позиции. Востребованность объясняется тем, что черный всегда будет кстати независимо от возраста и рода деятельности. Коричневые и пастельные цвета подчеркивают натуральность, предпочтительную в современном обществе.

Какого производителя выбрать?

Стильная женская одежда оптом от дизайнерского дома Татьяны Тягиной соответствует современным трендам. В коллекциях присутствуют яркие и классические цвета. Качество пошива позволит носить вещи в течение долгого времени, модели рассчитаны на женщин разных возрастов и размеров.