Тренды в цветах женской одежды в 2022 году

Общество
13 июля 2022

Весной и летом 2022 года модные цвета женской одежды выбраны с учетом настроения после пандемии и локдаунов. Большая часть модных дизайнеров ориентируется на покупательниц, которые отходят от скучных домашних вещей в нейтральных оттенках, отдавая предпочтение ярким и необычным расцветкам.

Что носят сегодня?

Модные цвета лета 2022 в женской одежде в подборках дизайнеров и стилистов включают зеленые оттенки. Сдержанность и глубина зеленого сочетаются с разной внешностью и цветотипом, поэтому подходят большинству женщин.

Такие дизайнеры, как Michael Kors и Sandy Liang, сделали популярными розовые цвета. Данная палитра, от нежных до ярких оттенков, отличается женственностью и яркостью, подчеркивает индивидуальность тех, кто носит розовые оттенки.

Также смелым и отличным решением становятся неоновые оттенки. От лаймового до бирюзового, данные расцветки помогут подчеркнуть характер и продемонстрировать смелость в выборе дизайна.

С чем нельзя ошибиться?

Некоторые сочетания цветов в женской одежде останутся вечной классикой.

  1. Dior, Chloe и другие модные дома напомнили о популярности белого в своих последних коллекциях. Универсальный выбор совместим со многими другими оттенками.
  2. Chanel не дает тренду на черный цвет потерять позиции. Востребованность объясняется тем, что черный всегда будет кстати независимо от возраста и рода деятельности.
  3. Коричневые и пастельные цвета подчеркивают натуральность, предпочтительную в современном обществе.

Какого производителя выбрать?

Стильная женская одежда оптом от дизайнерского дома Татьяны Тягиной соответствует современным трендам. В коллекциях присутствуют яркие и классические цвета. Качество пошива позволит носить вещи в течение долгого времени, модели рассчитаны на женщин разных возрастов и размеров.

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